China holt im Techkrieg zum Gegenschlag aus

Peking. Als Janet Yellen am Donnerstag in Peking landete, fiel der Empfang der US-Finanz­ministerin ungewohnt herzlich aus: Die chinesischen Gastgeber lächelten ausgelassen, ihr Hände­schütteln schien gar kein Ende nehmen zu wollen. Für die Weltwirtschaft sind solch zaghaft positive Signale eine gute Nachricht. Denn vom viertägigen China-Besuch der 76-Jährigen hängt maßgeblich ab, ob der globale Techkrieg zwischen den zwei Weltmächten weiter eskalieren wird – und dabei auch die europäischen Unternehmen zwischen die Fronten geraten.

Zu Beginn der Woche hat China zu einem ersten Gegenschlag ausgeholt: Das Handels­ministerium in Peking kündigte am späten Montag­abend an, dass man ab August die Ausfuhr von Gallium- und Germanium­produkten ab August beschränken werde. So müssen künftig Unternehmen entsprechende Lizenzen beantragen, ehe sie die Metalle beziehen können. Begründet wurde die Maßnahme unter anderem mit der Wahrung der nationalen Sicherheit.

Es ist der Kampf um die technologische Vorherrschaft

Im Grunde handelt es sich dabei um einen längst überfälligen Schritt, schließlich war es nur eine Frage der Zeit, ehe die chinesische Regierung beim Kampf um die technologische Vorherrschaft auf die Chipsanktionen der USA regieren würde. Washington hat in den letzten Jahren nicht nur chinesische Unternehmen von kritischer US-Technologie abgeschnitten, sondern zuletzt auch die Verbündeten in Japan und den Niederlanden dazu gebracht, bei einzelnen Sanktionen für die Produktion von Halbleitern ebenfalls mitzuziehen.

Insofern handelt es sich bei dem zunehmenden Protektionismus um ein gegenseitiges Kräfte­messen. Die Frage ist, wer schluss­endlich am längeren Hebel sitzt: Während die USA, Taiwan und Südkorea bei der Produktion von komplexen Computerchips den Chinesen deutlich überlegen sind, unterhält die Volksrepublik China bei einigen seltenen Erden und kritischen Rohstoffen ein Quasi­monopol.

Es kein Zufall, dass Peking ausgerechnet an jener Schaltstelle ansetzt: Laut Schätzungen produziert das Reich der Mitte über 90 Prozent des weltweiten Galliums, bei Germanium dürften es nahezu 80 Prozent sein. Die Abhängigkeit für Europa fällt etwas weniger drastisch aus, allerdings bezieht die EU immerhin 71 Prozent seines Galliums und 45 Prozent seines Germaniums aus China.

China schneidet sich ins eigene Fleisch

Bei beiden Rohstoffen handelt es sich um Produkte, die durch die Verfeinerung anderer Metalle künstlich hergestellt werden. Zwar werden nur jeweils ein paar wenige Hundert Tonnen im Jahr produziert, doch sie sind wichtige Komponenten im Bereich der Zukunfts­technologien, etwa bei Ladegeräten für Elektro­autos, Solar­anlagen oder Computerchips. Und damit spielen sie auch eine essenzielle Rolle für die europäische Union, um die eigens ausgegebenen CO₂-Ziele zu erreichen.

Peking sieht seine Export­kontrollen vor allem als legitime Gegen­reaktion auf eine rigide Industrie­politik der US-Regierung. Staatschef Xi Jinping hat den USA und seinen westlichen Alliierten ganz direkt vorgeworfen, Chinas eigenen wirtschaftlichen Aufstieg eindämmen zu wollen. Doch abseits der Frage nach dem moralischen Recht dürfte sich die chinesische Regierung mit den Export­kontrollen auch ins eigene Fleisch schneiden: In der EU, dem größten Handels­partner der Volksrepublik, befeuert die Maßnahme schließlich die ohnehin akute Debatte über die Verringerung der Abhängigkeit von China.

„De-Risking“ benötigt Zeit

Die Causa zeigt allerdings auch: Das von EU-Kommissions­präsidentin Ursula von der Leyen propagierte „De-Risking“, also die gezielte Risiko­minderung zur Sicherung der eigenen Lieferketten, benötigt Zeit und lässt sich erst langfristig umsetzen. Wenig überraschend ist daher die Nervosität in den Vorstands­etagen riesig, dass man beim globalen Techkrieg zwischen Washington und Peking zwischen die Fronten gerät. Wie die Nachrichten­agentur Reuters berichtete, beobachtet Volkswagen die Situation sehr genau und würde „bei Bedarf Maßnahmen ergreifen“, ohne diese jedoch konkret zu benennen.

Inwiefern dies überhaupt notwendig sein wird, hängt vor allem davon ab, wie streng das chinesische Handels­ministerium seine Export­lizenzen ausgibt. Am Donnerstag sagte eine Sprecherin des Ministeriums, dass man bislang noch keinerlei Bewerbungen von Unternehmen erhalten habe.

Bislang ist dies allerdings auch noch nicht notwendig: Ehe die Maßnahme mit dem 1. August in Kraft tritt, setzen die meisten Firmen auf ausgiebige Hamsterkäufe der vorrätigen Bestände.