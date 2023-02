Rede zur Lage der Nation: China wirft US-Präsident Biden Verleumdung vor

Bericht: Hoher Munitionsverbrauch in der Ukraine bringt Europas Rüstungsindustrie an ihre Grenzen

Täglich soll die Ukraine zwischen 5000 und 6000 Artilleriegeschosse verbrauchen – so viel wie ein kleines europäisches Land in Friedenszeiten pro Jahr bestellen würde. Angesichts dessen kommt Europas Rüstungsindustrie ins Schwitzen. Es fehlt nicht nur an Produktionskapazitäten, sondern auch an essenziellen Rohstoffen.