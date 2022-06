China hat russischen Fluggesellschaften mit im Ausland registrierten Flugzeugen einem Medienbericht zufolge die Nutzung seines Luftraums verboten. Fluggesellschaften, die nicht belegen könnten, dass ihre Maschinen „im Ausland deregistriert“ seien, dürften den chinesischen Luftraum nicht nutzen, berichtete die russische Nachrichtenorganisation RBK unter Berufung auf zwei nicht genannte Quellen. Die chinesische Behörde für zivile Luftfahrt reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage, um den Bericht zu bestätigen.

Die EU hat im Februar die Vermietung und den Verkauf von Flugzeugen an russische Fluggesellschaften verboten. Der russische Staatschef Wladimir Putin erlaubte Fluggesellschaften im März, ihre Maschinen in Russland neu registrieren zu lassen. Das sollte ihnen ermöglichen, Sanktionen zu umgehen, die wegen des russischen Kriegs in der Ukraine verhängt wurden.

Die chinesische Regierung sprach im Februar von einer „grenzenlosen“ Freundschaft mit Russland. Sie hat die westlichen Sanktionen kritisiert, will aber offenbar mögliche Strafen wegen der Unterstützung Russlands vermeiden.

