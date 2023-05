Er durfte sich noch nicht einmal von seiner todkranken Frau verabschieden

Peking. Unter vollkommenem Ausschluss der Öffentlichkeit wurde Guo Feixiong, einer der letzten Menschenrechtsanwälte des Landes, zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. Nicht einmal die am Donnerstagmorgen entsandten Diplomaten, darunter auch ein Vertreter Deutschlands, durften dem Prozess im südchinesischen Guangzhou beiwohnen. Ihr Erscheinen ist dennoch symbolische Geste der Solidarität, die jedoch stumm bleibt: Die Botschaften wollen den Fall nicht öffentlich kommentieren – aus Angst, dass ihre Unterstützung dem Verurteilten zur Last gelegt werden kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Massive Kritik hagelt es jedoch aus dem Ausland. „Wir sind entsetzt über das Urteil“, kommentiert Mary Lawlor, UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte. Wieder einmal habe China seine völlige Missachtung gegen viele der Werte demonstriert, die vor 75 Jahren in der Allgemeinen Erklärung für Menschenrechte festgehalten wurden.

Die Causa Guo Feixiong legt die brutale Repression des chinesischen Staates gegen seine Bürgerinnen und Bürger schonungslos offen. 1966 im zentralchinesischen Hebei geboren, war Guo bereits während der Studentenbewegung in den späten 80er-Jahren politisch aktiv. Nach seinem Philosophiestudium begann er zunächst in Wuhan als Lehrer zu arbeiten, eher er später ins südliche Guangzhou zog und sich als Schriftsteller betätigte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seine wahre Berufung fand Guo Feixiong jedoch als autodidaktischer Anwalt, der sich seit der Jahrtausendwende für die Rechte von Bauern und politischen Gefangenen einsetzte. Zudem forderte er immer wieder eine Demokratisierung seines Heimatlandes sowie konstitutionelle Reformen.

Wegen seines aktivistischen Engagements musste Guo wiederholt lange Gefängnisstrafen absitzen. Vor allem wurde ihm die Publikation eines Buches zum Verhängnis, in dem er über korrupte Parteifunktionäre in der nordöstlichen Provinz Liaoning berichtete.

Laut Olaf Scholz keine Differenzen bei der China-Politik In der EU herrschen nach Darstellung von Bundeskanzler Olaf Scholz keine Differenzen bei der China-Politik. © Quelle: Reuters

Weit über ein Jahrzehnt hat er insgesamt bereits in verschiedenen Haftanstalten verbracht, immer wieder erlitt er dabei auch körperliche Folter: Die Beamten schreckten nicht davor zurück, Elektroschocks gegen seine Genitalien einzusetzen. Hinzu kamen ein halbes Dutzend selbst auferlegte Hungerstreiks, die den heute 56-Jährigen nachhaltig gezeichnet haben.

Seine Ehefrau nutzte bereits 2009 die Chance, gemeinsam mit den zwei Kindern über Thailand ins US-amerikanische Exil zu fliehen. Als sie zuletzt an Darmkrebs im Endstadium erkrankte, bat Guo Feixiong in einem verzweifelten Brief an die Behörden um einen letzten Abschiedsbesuch. Dieser blieb ihm allerdings verwehrt: Als er Anfang 2021 in Shanghai in den Flieger nach San Francisco steigen wollte, wurde er trotz Visum und gültiger Reiseunterlagen von den Behörden verhaftet. Seine Frau ist mittlerweile verstorben, ohne dass sie ihren Mann noch einmal sehen konnte.

Der Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In seiner aktuellen Anklage wird Guo Feixiong die „Gefährdung nationaler Sicherheit“ vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft befand nach einem dreistündigen Scheinprozess, dass der Verurteilte „aufrührerische“ Texte verfasst sowie andere Mitmenschen zur „Volksverhetzung“ angestiftet habe. Ebenso legte man ihm zur Last, kritische Interviews an ausländische Medien gegeben zu haben.

Über seine Anwälte ließ Guo Feixiong ausrichten, in Berufung gegen das Urteil gehen zu wollen und weiterhin auf unschuldig zu plädieren. Dabei handelt es sich um eine verzweifelte, symbolische Geste, schließlich tendieren die Chancen auf eine Freilassung gen null.

Und auch nach Absitzen seiner Gefängnisstrafe wird Guo Feixiong auf absehbare Zeit niemals wirklich „frei“ sein: Die öffentliche Überwachung der Behörden, die konstanten Ausreisesperren und routinemäßige Schikanen werden sein Leben solange begleiten, wie er seine kritische Stimme erhebt.