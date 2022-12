Erneutes Säbelrasseln: China hält Militärübung in der Nähe von Taiwan ab

Wiedersehen an Weihnachten: Wildschweine Rübe und Wurzel haben neues Zuhause

Das wohl schönste Weihnachtsgeschenk für Lea Mandelkow aus Bad Segeberg war das Wiedersehen mit Rübe und Wurzel. Die junge Frau, die in Budapest studiert, besuchte an Weihnachten die beiden mit der Hand aufgezogenen Wildschweine in Schmalfeld.