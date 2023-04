Für Annalena Baerbock ist der letzte Teil ihrer Asien-Reise angebrochen: Die Politikerin ist in Japan zur G7-Runde eingetroffen, um über das Vorgehen im russischen Angriffskrieg zu beraten. Gleichzeitig verlangt Unions-Außenexperte Wadephul einen Schulterschluss in der Politik gegenüber China.

Baerbock in Japan eingetroffen - Unions-Außenexperte fordert nationalen Konsens in Chinapolitik

Tokio/Karuizawa. Außenministerin Annalena Baerbock ist am Sonntag zu Beratungen der G7-Runde wirtschaftsstarker Demokratien in Japan eingetroffen. Mit ihren Amtskolleginnen und -kollegen wollte die Grünen-Politikerin dort von Sonntagabend an bis Dienstag unter anderem über das weitere Vorgehen im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und eine gemeinsame Haltung gegenüber dem international immer aggressiver auftretenden China sprechen. Zudem dürften die atomaren Ambitionen des Iran eine Rolle spielen. Parallel verlangt Unions-Außenexperte Johann Wadephul anlässlch der China-Reise einen parteiübergreifenden Schulterschluss von der Außenministerin in der Politik gegenüber Peking.

Mit ihren G7-Kolleginnen und -Kollegen im Shinkansen-Schnellzug

Japan ist der dritte und letzte Teil einer insgesamt sechstägigen Asienreise der deutschen Außenministerin. Nach einem zweitägigen Antrittsbesuch in China war sie seit Samstag in Südkorea.

Von Tokio aus wollte Baerbock mit ihren G7-Kolleginnen und -Kollegen in einem Shinkansen-Schnellzug zum Tagungshotel im etwa 175 Kilometer entfernten Urlaubsort Karuizawa in der Präfektur Nagano fahren. Am Abend stand hinter verschlossenen Türen ein Arbeitsessen zu den Entwicklungen im Zusammenhang mit China und Nordkorea auf der Tagesordnung. Die Ministerin hatte sich am Vortag direkt nach ihrer Ankunft in Südkorea über die Lage an der Demilitarisierten Zone zwischen Süd- und Nordkorea informiert.

Bei den G7-Beratungen dürfte an diesem Montag der russische Krieg in der Ukraine im Mittelpunkt stehen. Außerdem sollte es um die Situation im Indopazifik gehen. Eine eigene Arbeitssitzung war von der japanischen G7-Präsidentschaft auch zur Lage im Iran geplant - offenbar angesichts des gewaltsamen Vorgehens der Regierung gegen Demonstranten sowie der seit langem auf Eis liegenden Atomverhandlungen. Bei einem weiteren Treffen sollte es um Afghanistan gehen. Am Dienstag standen die Themen Afrika, die atomare Abrüstung sowie die Nichtverbreitung von Atomwaffen auf dem Programm.

Vorbereitung für den G7-Gipfel

Das Treffen dient auch der Vorbereitung für den G7-Gipfel im Mai in der japanischen Stadt Hiroshima, zu dem Kanzler Olaf Scholz (SPD) anreisen wird. Der G7-Runde gehören neben Deutschland auch Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die USA und Großbritannien an. Japan hat in diesem Jahr die G7-Präsidentschaft inne.

Zum Abschluss ihres Besuches in Südkorea hatte sich Baerbock am Morgen in der Hauptstadt Seoul mit Flüchtlingen aus dem Norden der koreanischen Halbinsel getroffen.

Unions-Außenexperte Wadephul fordert Schulterschluss in Chinapolitik

Unions-Außenexperte Johann Wadephul hat nach der China-Reise von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) einen parteiübergreifenden Schulterschluss in der Politik gegenüber Peking verlangt. „Deutschland braucht einen nationalen Konsens in der China-Politik“, sagte der CDU-Politiker, der Baerbock auf der Reise zusammen mit Abgeordneten der Ampel-Koalition in China und Südkorea begleitet hatte, der Deutschen Presse-Agentur. Die Union sei „bereit, daran mitzuwirken“. Der Ampel warf Wadephul angesichts ihres internen Streits über die geplante China-Strategie der Bundesregierung eine dramatische außenpolitische Uneinigkeit vor.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Jürgen Cosse sagte auch vor dem Hintergrund der Auseinandersetzungen mit Blick auf das künftige Konzept: „Gut vorbereiten ist besser, als schnell etwas übersehen.“ Die Erkenntnisse der Reise müssten in die China-Strategie einfließen. Cosse nannte die Gespräche mit der chinesischen Regierung notwendig und richtig. Die klare Aussage der chinesischen Seite, keine Waffen an Russland zu liefern, sei eine gute Botschaft. China habe eine große weltpolitische Verantwortung für Frieden und Sicherheit.

RND/dpa