Die chinesische Regierung will für ein gemeinsames Manöver Soldaten nach Russland schicken. Das gab das Verteidigungsministerium in Peking am Mittwoch bekannt, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Die Teilnahme erfolge „unabhängig von der aktuellen internationalen und regionalen Situation“, hieß es demnach in einer Erklärung.

Moskau hatte Ende Juli angekündigt, das Manöver „Vostok“ vom 30. August bis 5. September trotz der Anstrengungen wegen des Kriegs gegen die Ukraine im Osten Russlands abhalten zu wollen. Damals sprach der Kreml zwar von Partnerländern, die teilnehmen würden, nannte aber keine konkreten Nationen.

Auch Indien, Weißrussland und die Mongolei sollen teilnehmen

Das chinesische Verteidigungsministerium schrieb in der Erklärung, auch Indien, Weißrussland, die Mongolei sowie Tadschikistan würden unter anderem partizipieren. Peking sieht sein diesjähriges Erscheinen als Teil des laufenden Kooperationsabkommens mit Russland.

„Ziel ist es, die praktische und freundschaftliche Zusammenarbeit mit den Armeen der teilnehmenden Länder zu vertiefen, das Niveau der strategischen Zusammenarbeit zwischen den teilnehmenden Parteien zu verbessern und die Fähigkeit zu stärken, auf verschiedene Sicherheitsbedrohungen zu reagieren“, heißt es in der Erklärung.

Xi Jinping sorgt für engere Bindung an Russland

Seit Xi Jinping im Jahr 2013 Staatspräsident wurde, hat die kommunistische Volksrepublik immer mehr mit Russland zusammengearbeitet. Im vergangenen Jahr hielten beide Länder in China ein Manöver mit über 10.000 Soldaten ab.

RND/sf

