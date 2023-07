Der China-Krimi geht weiter

Berlin. Der Titel verbirgt einen Krimi. Aber die Premiere des Stücks kommt spät, 83 Wochen nach seiner Ankündigung. Und die Aufführung hat etwas Beiläufig-Verhuschtes.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Bundesregierung hat ihre China-Strategie fertiggestellt, es ist die erste dieser Art. Sie ist so spannend und so heikel, weil bei China Interessen und Bedenken in besonderem Maße aufeinanderprallen, weil Rekordzahlen und Spionage, Sicherheit und Kriegsdrohungen, Macht und Ohnmacht so nahe beieinanderliegen.

Schon deshalb lässt der Rahmen aufmerken: Anders als bei der Nationalen Sicherheitsstrategie verzichtete die Regierung auf großen Pomp bei der Veröffentlichung. Statt vier Minister samt Kanzler auflaufen zu lassen, hielt die Außenministerin eine kurze Rede in einer Forschungseinrichtung. Olaf Scholz gewährte Annalena Baerbock gnädig die Vorfahrt, und vermied so gleichzeitig, in der Nähe der blau glänzenden Broschüre gesehen zu werden. Die Zurückhaltung wird kaum ein Zufall sein: Schon die Vorstellung der Strategie wurde hinter die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen verschoben, bei denen der Kanzler seinen Kollegen aus Peking auch sonst von einigem verschonte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verständlich ist diese Vorsicht nicht. Die Vorhaltungen aus dem Papier dürften der chinesischen Staatsführung nicht neu sein. Das Vorgehen illustriert, mit welch spitzen Fingern – um nicht zu sagen: Stäbchen – die Bundesregierung das Thema China anfasst.

Denn China mit seiner derzeitigen und absehbar künftigen Führung hat zwei Seiten: Es verfügt über Geld, Kontakte und Skrupellosigkeit im Superlativ, um die Welt in gefährlicher Weise durcheinanderzubringen. Gleichzeitig sind ohne China manche Fortschritte kaum vorstellbar, im Kampf gegen den Klimawandel etwa. Manche Abhängigkeiten von Rohstoffen sind so umfangreich, dass sie sich nicht mal eben ersetzen lassen. Und auf ein militärisches Kräftemessen muss man es nun wirklich nicht ankommen lassen.

Menschenrechtsverletzungen, Knebelverträge mit Schuldnerstaaten, autoritäre Staatsführung, militärische Machtspiele stehen also gegen die Bedeutung als größer Handelspartner Deutschlands, als interessanter Markt, als guter Freund Russlands. Die Beschreibung Chinas als Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale kommt nicht von ungefähr.

Bundesregierung beschließt China-Strategie nach langer Debatte Das Bundeskabinett beschließt an diesem Donnerstag nach langer und teils kontroverser Diskussion die mit Spannung erwartete deutsche China-Strategie. © Quelle: dpa

Es ist nicht einfach, da einen Weg zu finden, bei dem die eigenen Werte nicht untergepflügt werden.

Dieser Weg sei nun klarer, behauptet die Bundesregierung. Daran stimmt zumindest das: Das Problembewusstsein scheint gewachsen, auch dafür, dass Alternativen gesucht werden müssen und nicht in Berlin vorbeigeschwebt kommen. Das Kabinett hat nun zumindest einen gemeinsamen Rahmen für den Umgang. Das Bild allerdings hängt noch nicht darin: Es wimmelt vor Arbeitsaufträgen der Regierung an sich selber.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Cosco-Streit noch nicht beigelegt

Die betreffen gerade auch die schwierigen Fragen. Was etwa als besonders schützenswerte kritische Infrastruktur definiert wird, bleibt offen. Das entsprechende Gesetz steht noch aus. Der Streit zwischen Kanzleramt, Wirtschafts- und Außenministerium um den Einstieg des chinesischen Unternehmens Cosco am Hamburger Hafen könnte sich auf Grundlage der Strategie genauso wiederholen.

Der Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Mit am deutlichsten fällt noch die Warnung an Unternehmen aus, nicht ausschließlich auf das China-Geschäft zu setzen – weil die Bundesregierung nicht für alle Fehlinvestitionen aufkommen könne. Aber auch da gilt: Genauere Regeln soll es erst noch geben.

Der China-Krimi geht also weiter. Er hat noch eine weitere, viel wichtigere Ebene: Auch die EU muss zu einer gemeinsamen Haltung zu China zu kommen. Es ist wenig gewonnen, wenn China keine deutschen, dafür aber niederländische Häfen aufkauft – und wenn der kurzfristige Gewinn vor den langfristigen Perspektiven steht.