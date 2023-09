Mehr als 100 chinesische Militärflugzeuge vor Taiwan registriert

Taipeh. Innerhalb von 24 Stunden hat Taiwan mehr als 100 chinesische Militärflugzeuge um seine Insel registriert. 103 Flugzeuge der Volksbefreiungsarmee Chinas und neun Marineschiffe seien bis 6 Uhr (Ortszeit) verzeichnet worden, teilte das Verteidigungsministerium in Taipeh am Montag mit. Das chinesische Militär fliegt beinahe täglich in dieser Gegend. Mit 103 Flugzeugen lag die Zahl dieses Mal aber vergleichsweise hoch. „Wir rufen die Behörden in Peking auf, Verantwortung zu übernehmen und solche einseitigen, zerstörerischen Aktionen sofort zu unterlassen“, hieß es vonseiten des Verteidigungsministeriums in Taiwan.

40 Flieger überflogen den Angaben zufolge die symbolische Mittellinie in der Taiwanstraße, jene Meerenge zwischen der Republik Taiwan und der Volksrepublik China. Sie seien damit in die Luftverteidigungszone im Südosten und Südwesten Taiwans eingedrungen.

Gespräche auf „höchster Ebene” geplant

Das von der Kommunistischen Partei regierte China sieht Taiwan mit seinen rund 24 Millionen Einwohnern als Teil seines Territoriums an. Peking reagiert deshalb empfindlich, wenn etwa Delegationen anderer Staaten das Land besuchen oder ihm Unterstützung zusagen. Zuletzt sanktionierte China zwei US-Rüstungsfirmen wegen des Verkaufs von Waffen an Taiwan, wie das chinesische Außenministerium mitteilte.

Am vergangenen Wochenende sprachen Vertreter Chinas und der USA in mehreren Runden auf Malta miteinander. Chinas Außenminister Wang Yi sagte chinesischen Angaben zufolge dem Nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan, dass die Taiwan-Frage eine „rote Linie“ sei, die in den China-USA-Beziehungen nicht überschritten werden dürfe. Nach Angaben des Weißen Hauses wollen die USA und China in den kommenden Monaten weitere Gespräche auf „höchster Ebene“ führen.

Auf diesem Bild, das aus einem Video des chinesischen Fernsehsenders CCTV stammt, führt ein chinesisches Kriegsschiff Übungen in einem Gebiet um Taiwan durch. © Quelle: Uncredited/CCTV/AP/dpa

Das demokratische Taiwan hat seit 1949 eine unabhängige Regierung. Peking drohte in der Vergangenheit schon mit einer Invasion. Zuletzt gingen Beobachter davon aus, dass das chinesische Militär im Westpazifik, dort wo sich Taiwan befindet, eine große Übung abhält. Chinas Außenministerium machte dazu keine Angaben und forderte im Gegenzug, Provokationen, die den Frieden in der Taiwanstraße stören könnten, zu unterlassen.

