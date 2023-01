﻿Taiwans „Silicon Shield“ und die Angst vor einem Angriff Chinas

Taipeh. Robert Tsao ist ein Pionier der erfolgreichsten Branche Taiwans, als Gründer des Halbleiter-Herstellers United Microelectronics Corporation (UMC) ist der Unternehmer reich geworden. Heute widmet der 75-Jährige mit den schlohweißen Haaren seine Energie nicht mehr Mikrochips, sondern der Bedrohung seiner Heimat durch China. Zwischen Tsao sowie westlichen Ökonomen, Politikern und Nachrichtendienstlern besteht in einem Punkt Einigkeit: Ein Angriff Chinas auf Taiwan hätte noch weitaus katastrophalere Folgen auf die Weltwirtschaft als der russische Überfall auf die Ukraine.

Das liegt vor allem an den Hightech-Produkten, für deren rasante Entwicklung UMC mitverantwortlich zeichnet: Taiwan ist mit weitem Abstand Weltmarktführer bei Halbleitern, dem zentralen Bestandteil von Mikrochips - ohne die das moderne Leben weitgehend zum Stillstand kommen würde. Sie halten alle möglichen Geräte am Laufen, ob Handys oder Computer, Kühlschränke oder Toaster, Pkw oder Panzer. Wie sehr die Welt auf die Chips angewiesen sind, zeigte sich bei den Lieferengpässen während der Coronavirus-Pandemie: Auf einmal stockte die globale Autoproduktion.

„Hightech-Machtzentrum“ Taiwan

Taiwan setzt schon seit den 1970er-Jahren auf Halbleiter-Technologie - eine gigantische Erfolgsgeschichte. Die US-Denkfabrik CNAS nennt Taiwan „den zentralen Knotenpunkt in der Halbleiter-Lieferkette“. Bei hochmodernen Halbleitern hat Taiwan nach Angaben der Regierung in Taipeh einen Weltmarktanteil von rund 90 Prozent. Außenminister Robert Wu formuliert es so: „Wir sind ein Hightech-Machtzentrum.“

Dieses Machtzentrum will sich China einverleiben. Die kommunistische Führung in Peking betrachtet Taiwan als Teil Chinas und droht der viel kleineren demokratischen Inselrepublik offen mit Gewalt. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine herrscht unter den Taiwanern Alarmstimmung. Ex-Unternehmer Tsao glaubt, dass eine Eskalation des Konflikts angesichts der zunehmenden Drohungen vom chinesischen Festland unausweichlich ist. „Ich denke, Krieg ist nicht vermeidbar“, sagt er bei einem Treffen mit europäischen Journalisten in Taipeh.

Tsao bei einem Treffen mit europäischen Journalisten in Taipei © Quelle: Can Merey

Kampf „bis zum Tod“

Die Staatsbürgerschaft Singapurs, die er zwischenzeitlich angenommen habe, habe er wieder abgegeben, sagt Tsao. Stattdessen sei er nun wieder Taiwaner - und werde im Fall einer Invasion „bis zum Tod“ mit seinen Landsleuten kämpfen. „Keine Kompromisse“, betont Tsao mit Blick auf Peking. „Jeder Kompromiss wird zu mehr Aggressionen führen.“ Der schillernde Ex-Manager gehört zu den Förderern von Kuma, einer Organisation, die Zivilschutzkurse anbietet, um die Bevölkerung für einen möglichen Angriff Chinas vorzubereiten.

1980 gründete Tsao UMC, drei Jahre später machte das Unternehmen nach seinen Angaben Profit. Heute gehört UMC zu den größten Chip-Auftragsfertigern weltweit. An der globalen Spitze aber liegt die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). TSMC hat kürzlich angekündigt, insgesamt 40 Milliarden Dollar in den Aufbau der Halbleiter-Fertigung in Arizona zu investieren – es ist die größte ausländische Direktinvestition in dem US-Bundesstaat jemals.

Kräne vor der im Bau befindlichen TSMC-Fabrik in Phoenix © Quelle: -/kyodo/dpa

Taiwans Silikon-Schutzschild

Nicht alle in Taiwan halten den Technologietransfer für eine gute Idee. Kritiker argumentieren, nur die Abhängigkeit der modernen Welt von Taiwans Halbleitern garantiere, dass die USA und ihre Verbündeten der kleinen Insel im Pazifik im Ernstfall zur Seite stünden. Sie sehen in den Mikrochips ein „Silicon Shield“, ein Silikon-Schutzschild. Allerdings hat TSMC bereits erkennen lassen, dass die Fertigungskapazitäten für die modernsten Chips weiterhin in Taiwan sein werden – und der Vorsprung Taiwans in dem Segment ist nach Ansicht von Experten kaum aufzuholen.

Eine TSMC-Niederlassung im Wissenschaftspark in Hsinchu südwestlich von Taipeh © Quelle: Can Merey

Tsao ist kein Verfechter der „Silicon Shield“-Theorie. „Wir sollten TSMC oder die Chipindustrie nicht als eine Art Druckmittel benutzen, damit man mit uns zusammen kämpft“, sagt er. Tsao warnt, dass der Expansionsdrang des „ziemlich bösen Regimes“ in Peking nicht mit Taiwan enden würde, sondern auch Japan und Korea gefährden könnte. „Wenn wir eine globale Perspektive einnehmen, sollten die Menschen kommen, um uns bei der Verteidigung unserer Freiheit und Demokratie zu helfen“, sagt der Ex-Unternehmer. „Nicht, weil wir Chips und die Chipindustrie haben.“

„China ist unberechenbar“

Tsao hat lange Zeit Geschäfte in China gemacht, sich dann aber von der kommunistischen Führung abgewandt. „China ist unberechenbar“, sagt er. „China ist ein sehr gefährlicher Geschäftspartner.“ Den Deutschen rät Tsao, Lehren aus dem Ukraine-Krieg und der Energieabhängigkeit von Russland zu ziehen - und ihre Wirtschaft von der Chinas zu entkoppeln. „Ich weiß, dass die Deutschen auf China setzen, um ihre Wirtschaft wachsen zu lassen“, sagt er. „Aber ich denke, sie sollten vorsichtiger sein.“

