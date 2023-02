Der polititische Sprengstoff im Späh-Ballon

Ferienwohnung an der Ostsee Ferienwohnung an der Ostsee

Zum Urlaub an der Ostsee passt ein umweltbewusster Umgang in der Unterkunft – darauf setzt auch die Touristik in Eckernförde. Ein Gastgeber-Paar bietet bereits nachhaltigen Urlaub in ihren Ferienwohnungen an. Wie es dazu kam und worauf sie achten – ein Überblick.