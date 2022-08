﻿China und die USA: Zum Krieg verdammt?

Gedenken in Hiroshima: „Menschheit spielt mit einer geladenen Waffe“

Der Blitz der Atombombe verwandelte Hiroshima in ein Inferno. 77 Jahre nach dem Abwurf der ersten Atombombe in einem Krieg nimmt die nukleare Bedrohung wieder zu. Angesichts von Russlands Invasion in der Ukraine geht vom Gedenken in Hiroshima ein dringender Appell aus.