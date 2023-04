China und Russland gegen den Westen: Sind die Demokratien noch zu retten?

Eine neue Zweiteilung der Welt ist in vollem Gang. China und Russland rücken militärisch zusammen und drehen dem Westen eine Nase. Die G7-Staaten indessen ringen noch immer um eine gemeinsame Strategie. Dabei ist längst Eile geboten: Der Drachenbär bedroht alle demokratischen Gesellschaften der Welt, kommentiert Matthias Koch.

Wie soll der Rest der Welt reagieren auf die enger werdende Allianz von China und Russland? Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock und ihre Amtskollegen Antony Blinken (USA) und Yoshimasa Hayashi (Japan) am 17. April 2023 beim G7-Außenministertreffen im japanischen Karuizawa.

Niemand weiß ganz genau, was am vorigen Sonntag im Kreml besprochen wurde. Klar ist aber: Der 16. April 2023 war für die Demokratien dieser Welt kein guter Tag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu Gast bei Staatspräsident Wladimir Putin war der neue chinesische Verteidigungsminister Li Shangfu.

+++ Alle aktuellen News zum Krieg in der Ukraine im Liveblog +++

Westliche Geheimdienste sehen in Shangfu seit Langem einen Treiber der immer enger werdenden militärischen Allianz zwischen China und Russland. Wegen diverser Waffendeals steht er bereits seit dem Jahr 2018 auf den Sanktionslisten der USA. Ins Amt kam Shangfu im März dieses Jahres, als Chinas Staatschef Xi Jinping eine allein von ihm zusammengestellte neue Regierung durch den Volkskongress abnicken ließ.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Chinas Staatsmedien verbreiteten am 17. April orakelhafte Meldungen über das Treffen von Shangfu mit Putin. Unter anderem ist darin von einer „engeren strategischen Kommunikation“ zwischen den Streitkräften Russlands und Chinas die Rede. Was dies konkret bedeutet, blieb offen.

Moskau, 16. April 2023: Als erster Vertreter der neuen chinesischen Regierung unter Präsident Xi Jinping wurde Verteidigungsminister Li Shangfu (links) zu einem Besuch nach Russland entsandt. Hoch erfreut begrüßt ihn Staatspräsident Wladimir Putin (rechts) im Kreml. © Quelle: Pavel Bednyakov/Pool Sputnik Kre

Fest steht indessen, in welchen Bereichen der neue chinesische Verteidigungsminister besondere Expertise mitbringt: Shangfu ist ein früherer chinesischer General und gelernter Raumfahrtingenieur, er war in Chinas mächtiger „Zentralen Militärkommission“ unter anderem verantwortlich für militärische Satellitenprogramme. Als Leiter der „Abteilung für Waffenentwicklung“ hatte Shangfu zuletzt den gesamten Bereich der Hightechrüstung unter sich.

Chinas Botschaft lautet: Ihr könnt uns mal

Putin zeigte sich höchst angetan von dem Besuch. Obwohl der Gast aus Peking im Rang unter ihm steht, empfing er Shangfu im Kreml persönlich.

So wurde es auch in Peking erwartet. Indem Staatspräsident Xi Jinping diesen Mann jetzt nach Russland entsandte, als ersten Minister seiner neuen Regierung, setzt China ein weltpolitisches Zeichen ganz eigener Art. Die Botschaft an die übrige Staatenwelt lautet, grob gesagt: Ihr könnt uns mal.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwar hatte Xi eben erst den Europäern versprochen, China werde der russischen Armee keine Waffen für den Krieg in der Ukraine liefern. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bekamen diese Melodie bei ihrem Besuch in Peking ebenso vorgespielt wie kurze Zeit später die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock.

Melnyk will mehr Waffen: „Die Deutschen sollten nicht mehr kleinkariert denken“ Als ukrainischer Botschafter in Berlin galt Andrij Melnyk als unbequem. In seiner Rolle als Vizeaußenminister übt er aus Kiew heraus weiter Druck auf die Bundesregierung aus. Deutschland dürfe bei Waffenlieferungen „nicht mehr kleinkariert denken“, fordert Melnyk. Den Beginn von EU-Beitrittsverhandlungen hält er noch in diesem Jahr für möglich – mithilfe des Kanzlers. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Doch die damit simulierte Zurückhaltung Chinas wird durch den Besuch Shangfus im Kreml wieder relativiert. Eine engere militärische Zusammenarbeit Pekings mit Moskau, etwa in der Satellitentechnik, könnte der russischen Armee in der Ukraine ungeahnte strategische Vorteile verschaffen – ohne dass Waffen die Hände wechseln.

Eine historische Ungeheuerlichkeit

Sind die westlichen Demokratien in der Lage, diese Zeichen an der Wand rechtzeitig zu lesen? Erkennen sie die historische Ungeheuerlichkeit, die darin liegt, dass das lange Zeit neutrale China begonnen hat, neuerdings eine Großmacht zu unterstützen, die in Europa den schlimmsten Krieg seit 1945 angefangen hat?

Es wird Zeit, den russischen Bären und den chinesischen Drachen weniger denn je getrennt zu betrachten, sondern gemeinsam in den Blick zu nehmen: als eine gefährliche, leider immer enger zusammenrückende Allianz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie kann, lautet die bange Frage, der Drachenbär auf Distanz gehalten werden? Wie kann man ihn davon abhalten, etwas Unvernünftiges zu tun? Dies ist das zentrale Thema der G7-Staaten.

Ein erster wichtiger Schritt liegt darin, die Gefahr beim Namen zu nennen. Baerbock hat dies getan, indem sie davor warnte, mit Blick auf China wie zuvor im Fall Russland erneut die Illusion zu hegen, Handel garantiere auch Frieden: „Da, wo wir zusammenarbeiten können und wollen, da sollten wir zusammenarbeiten. Aber wir sollten nicht naiv sein und ausblenden, dass China sich in den letzten Jahren verändert hat.“

Kleinkariertes Denken ist gefährlich

Bislang scheint immerhin die militärische Eindämmung noch halbwegs zu funktionieren. Über dem Baltikum schaffen schwere Bomber der Nato eine auch aus russischer Sicht beklemmende Atmosphäre. Durch die Straße von Taiwan pflügte am 16. April das amerikanische Kriegsschiff USS Millius; die 7. US-Flotte twitterte, es handele sich um ein „Gewässer, in dem die Freiheit der Schifffahrt und des Überflugs auf hoher See gemäß dem Völkerrecht gilt“. Peking sieht dies bekanntlich anders, hielt aber wie immer still.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch wie lange geht das alles noch gut? Auf politischer Ebene zeigen sich inzwischen Erosionserscheinungen. In den USA fordern rechte Isolationisten ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine. Immer lauter werden in Washington Forderungen, den Ukraine-Konflikt doch bitte komplett den Europäern zu überlassen.

In Europa warnt unterdessen Macron mit Blick auf Taiwan davor, „sich in Konflikte hineinziehen zu lassen, die nicht unsere sind“. Mit anderen Worten: Mit China zu streiten will man den USA überlassen.

Dieses kleinkarierte Denken auf beiden Seiten des Atlantiks ist gefährlich. Wenn es sich durchsetzt, hat der Drachenbär das große Spiel um weltweite Dominanz schon gewonnen, bevor es richtig losgeht.

Die Demokratien müssen zusammenstehen

Baerbock und Blinken zumindest haben die wahrhaft globale Dimension der Herausforderung begriffen. Beiden ist zu wünschen, dass sie die G7-Regierungen bis zum Gipfel am 19. Mai 2023 in Hiroshima auf eine gemeinsame Linie bugsieren, die den Drachenbären beeindruckt und im Zaum hält.

Zwei, die die wahrhaft globale Herausforderung als solche erkannt haben: Annalena Baerbock und Antony Blinken, hier bei einem Außenministertreffen der G7 im vorigen November in Münster. © Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Regierungen in China und Russland blicken seit Langem verärgert auf Baerbock und Blinken. Am liebsten wäre es den Diktatoren in Peking und Moskau, diese beiden betont menschenrechtsorientierten und antitotalitären Außenminister würden nach den nächsten Wahlen in ihren jeweiligen Ländern von der Weltbühne verschwinden.

In Wahrheit aber ist völlig offen, wer zuletzt lacht. Putin und Xi werden nicht ewig herrschen. Die Hyperreagibilität der Überwachungssysteme im Inneren Chinas und im Inneren Russlands deutet schon jetzt auf eine bemerkenswert gewachsene Nervosität dieser beiden Herrscher.

Noch allerdings bedroht der Drachenbär nach außen hin alle Demokratien der Erde. Die freien Gesellschaften können diesen Konflikt gewinnen. Dazu müssen sie aber zusammenstehen. Je mehr Verbündete sich rund um die Welt finden, umso besser. Gefragt ist, wie einst in der Auseinandersetzung mit der Sowjetunion, noch einmal eine Politik der Eindämmung und der Abschreckung. Wenn beides funktioniert, könnte heute wie damals früher als gedacht so etwas zustande kommen wie der Mauerfall.