Chinesischer Außenpolitiker Wang Yi besucht Moskau: Treffen mit Putin und Lawrow im Kreml

China hält an der engen Beziehung zu Russland fest. Das unterstreicht der oberste Außenpolitiker des Landes, Wang Yi, bei einem Besuch in Moskau. Dabei kam es nicht nur zu einem Treffen mit seinem Amtskollegen Sergej Lawrow – Wang Yi bekam sogar eine Audienz mit Kremlchef Wladimir Putin.

New York. Der ranghöchste Außenpolitiker Chinas hat am Mittwoch Gespräche im Kreml geführt. Wang Yi sprach mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow und traf auch Präsident Wladimir Putin.

Lawrow sagte zu Beginn des Gesprächs, die Beziehungen zwischen beiden Ländern hätten sich weiterentwickelt, weil jeder sich trotz der weltweiten Turbulenzen für die Interessen des anderen einsetze. Auch Wang beschrieb die Beziehungen positiv, die seinen Worten zufolge „keine Grenzen“ kennen.

Putin: „Die internationalen Beziehungen sind heute kompliziert“

Russlands Präsident Wladimir Putin hat die engen Beziehungen beider Länder zueinander als derzeit besonders wichtig gelobt. „Die internationalen Beziehungen sind heute kompliziert“, sagte Putin der russischen Staatsagentur Tass zufolge zum Auftakt des Treffens. „In diesem Zusammenhang kommt der Zusammenarbeit zwischen der Volksrepublik China und der Russischen Föderation (...) eine besonders hohe Bedeutung für die Stabilisierung der internationalen Lage zu.“

Auf einem kurzen Video war zu sehen, wie sich die beiden Männer mit Handschlag begrüßen und dann gemeinsam an einem Tisch Platz nehmen. Putin erneuerte auch seine Einladung an Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping zu einem Staatsbesuch in Moskau. Wang Yi sagte den russischen Berichten zufolge, China sei bereit, sowohl die politische als auch die strategische Kooperation zu vertiefen. Die russisch-chinesischen Beziehungen entwickelten sich ungeachtet des Drucks der Weltgemeinschaft stabil.

Wang traf einen Tag zuvor Nikolai Patruschew, den mächtigen Sekretär des russischen Nationalen Sicherheitsrates. Patruschew rief zu einer engeren Zusammenarbeit mit Peking auf, um den Bemühungen des Westens entgegenzuwirken, dem er vorwarf, ein Bündnis zwischen China und Russland vereiteln zu wollen. „Trotz der Unwägbarkeit der internationalen Situation bewahren China und Russland immer ihre strategische Entschlossenheit“, sagte Wang Yi am Dienstag. Er hoffe auf weiteren Austausch und „neue Vereinbarungen“.

Will China Russland Waffen für den Krieg in der Ukraine liefern?

Die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen sind derzeit auf einem Tiefpunkt, und auch die Beziehungen zwischen China und den USA sind ernsthaft belastet. Moskau hat diese Woche seine Teilnahme am letzten verbliebenen Atomwaffenkontrollvertrag mit Washington, New Start, ausgesetzt. Die USA äußerten in den vergangenen Tagen die Sorge, dass China Waffen und Munition an Russland für den Einsatz gegen die Ukraine liefern könnte.

Auf die Frage von Journalisten, ob Russland für seinen Krieg gegen die Ukraine bei China um Militärhilfe gebeten habe, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow lediglich: „Sie (chinesische Vertreter) haben diese Frage bereits beantwortet, sie entschieden verneint, und dazu gibt es nichts hinzuzufügen.“ China gilt als enger Verbündeter Russlands. Zugleich hat Peking sich bislang weitgehend an die internationalen Sanktionen gegen Russland gehalten, um nicht selber zum Ziel von Strafmaßnahmen zu werden.

China hat sich geweigert, die russische Invasion in die Ukraine zu kritisieren und wie Moskau die USA und die Nato beschuldigt, den Kreml provoziert zu haben. Peking verurteilte außerdem die gegen Russland verhängten Sanktionen. Russland wiederum unterstützt China in seinem Umgang mit Taiwan.

