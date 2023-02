Mutmaßlicher chinesischer Spionageballon über den USA: Was ist über den Vorfall bekannt?

Das im Norden der USA entdeckte Flugobjekt sorgt für Spannungen in der Beziehung zwischen den USA und China. Nun sagt Außenminister Antony Blinke sogar seinen Besuch in Peking ab und das Spekulieren rund um den mutmaßlichen Spionageballon geht weiter. Doch was ist rund um den Vorfall wirklich bekannt?