Bericht aus China: USA sollen Zerstörer ins Südchinesische Meer gesteuert haben

Australien: Historischer Volksentscheid soll Ureinwohnern mehr Mitspracherechte geben

Noch in diesem Jahr sollen die australischen Wähler in einem Referendum darüber entscheiden, ob die Ureinwohner mehr Mitsprache in der australischen Politik erhalten. Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag gab der australische Premierminister Anthony Albanese die Details bekannt und wurde dabei sehr emotional.