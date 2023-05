China verhängt Ausreisesperre gegen Wissenschaftlerin: „Natürlich habe ich Angst! Wer hätte das nicht?“

Peking. Dieser Tage häufen sich die Vorfälle, bei denen sich die traumatische Geschichte der Volksrepublik China zu wiederholen scheint: Bei ihrer Feldforschung sammelte die Soziologin Guo Yuhua einst die mündlichen Geschichten von Bäuerinnen und Bauern, die während der großen Hungersnöte nicht aus ihren Dörfern fliehen durften. 60 Jahre später steht die pensionierte Professorin selbst am Grenzübergang von Shenzhen zur ehemals britischen Kronkolonie Hongkong – und wird von den Zollbeamten abgewiesen. Ein von Peking verhängtes Ausreiseverbot sei gegen sie verhängt worden, gab man der Akademikerin Bescheid.

Guo Yuhua ist damit nur der jüngste Fall in einer endlosen Reihe. Immer wieder nämlich hält die Zentralregierung kritische Stimmen wie Geiseln in den eigenen Landesgrenzen gefangen. Die Menschenrechts-NGO „Safeguard Defenders“ hat in einer aktuellen Studie eruiert, wie systematisch Staatschef Xi Jinping die Praxis ausgeweitet hat: Allein in den letzten vier Jahren wurden fünf zusätzliche Gesetze verabschiedet oder geändert, die solche Ausreiseverbote vorsehen. Die NGO schätzt, dass derzeit mehrere Zehntausend Chinesinnen und Chinesen mit einer solchen Klausel belegt worden sind. Und eine wissenschaftliche Studie aus dem Vorjahr hat zwischen 1995 und 2019 knapp 130 Fälle registriert, in denen auch ausländische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger davon betroffen waren – vorwiegend Nordamerikanerinnen und Nordamerikaner.

„Geschichte ohne die Stimme des Volkes ist unvollständige Geschichte“

Die Causa Guo Yuhua sollte der internationalen Staatengemeinschaft besonders zu denken geben. Die 66-Jährige gilt schließlich als eine der führenden Soziologinnen des Landes. Ihr akademisches Leben hat sie wie kaum eine zweite der Feldforschung gewidmet. Besondere Bekanntheit erlangte sie Mitte der 90er-Jahre für ihr Projekt „kommunistische Zivilisation“, in dem sie mit einem Wissenschaftlerteam die Geschichte mehrerer Dorfgemeinschaften seit Beginn der kollektivistischen Landreformen der 50er-Jahre aufspürte. Nach dem Vorbild sogenannter Oral History gaben die Bäuerinnen und Bauern als Zeitzeuginnen und -zeugen möglichst unbeeinflusst und in eigenen Worten ihre Lebenserfahrungen wieder.

Damit schloss Guo Yuhua eine längst überfällige Wissenslücke. Bisher nämlich gab es stets nur die offizielle Geschichtsschreibung der kommunistischen Parteiführung, die stets ideologisch verfälscht und in Teilen erfunden ist. Vor allem aber ignorierte sie die Stimmen der einfachen Leute. „Geschichte ohne die Stimme des Volkes ist jedoch unvollständige Geschichte, und sie ist auch nicht die wahre Geschichte“, sagte Guo Yuhua einst in einem Interview.

Ihre Feldforschung konzentrierte sich auf ein Dorf in der nordwestlichen Provinz Shaanxi, in der die Bewohnerinnen und Bewohner anfangs noch in Lehmhöhlen wohnten und ihr Wasser mit Eimern aus dem Brunnen holten. Um das Vertrauen der Einheimischen zu gewinnen und ihnen nicht zur Last zu fallen, schleppten sie ihr eigenes Wasser in die Bergdörfer und halfen dabei, neue Brunnen zu graben und Pumpen zu verlegen.

Forscherin hat keinen Zugang zu ihren eigenen Publikationen

Mittlerweile ist dieser Ansatz unter Staatschef Xi Jinping de facto nicht mehr möglich, weil die kommunistische Partei stets die Informationshoheit über die Narrative beibehalten möchte – ganz gleich, ob im Journalismus, der Politik oder auch in der Wissenschaft. Sie möchte verhindern, dass auch die dunklen Seiten der Geschichte zum Vorschein kommen. Guo Yuhua hat diese trotz des politischen Klimas wiederholt ausgegraben, wie allein der Titel ihres 2013 publizierten Buchs verdeutlicht: „Die Erzählung derer, die leiden“.

Das Werk wurde auf dem Festland verboten und konnte nur in Hongkong gedruckt werden. Von dort gelangte jedoch immer wieder Schmuggelware nach Peking, auch wenn es die Lieferungen zuletzt kaum mehr durch die Post schafften. Guo selbst beschwerte sich mehrfach, dass sie als renommierte Forscherin keinerlei Zugang zu einigen ihrer eigenen Publikationen hat.

Auch auf anderen Wegen wurde ihre Stimme zunehmend zum Schweigen gebracht: Ihre Alma Mater – die elitäre Tsinghua-Universität in Peking – verbannte zuletzt praktisch sämtliche von Guos Büchern aus den Bibliotheksregalen. Und immer wieder löschten die Zensorinnen und Zensoren auch ihre Beiträge aus den sozialen Medien.

Xi Jinping besucht die Tsinghua-Universität in Peking, die Alma Mater von Guo Yuhua.

Guo Yuhua hat eine ähnliche Biografie wie Xi Jinping

In einem vielbeachteten Beitrag kritisierte Guo die 2017 lancierte 40-tägige Kampagne der Pekinger Stadtregierung, mit dem Ziel, die chinesische Hauptstadt von der „Unterschichtsbevölkerung“ zu „säubern“, wie es in der Amtssprache hieß. Gemeint waren damit die Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten, die die Metropole einst aufbauten, doch nun hinter die Stadtgrenzen gedrängt wurden.

Dass sich Guo Yuhua für die einfachen Leute engagierte, war ihr nicht unbedingt in die Wiege gelegt. Sie wuchs nämlich zunächst in einer staatlichen Wohnsiedlung in Peking auf, die der politischen Führungselite des Landes vorbehalten war. Ihre Eltern waren Militäroffiziere, die der Zentralregierung dienten. Doch während der Kulturrevolution (1966–76) fiel Guos Vater in Ungnade und wurde von den Behörden verfolgt. 1968 starb er an Leberzirrhose – auch, weil man ihm den Zugang zu Medikamenten verweigerte. Guo Yuhua wurde – wie Millionen junger Menschen damals – in die Provinz verbannt, um Zwangsarbeit zu verrichten.

Damit weist ihre Biografie erstaunliche Parallelen zu Staatschef Xi Jinping auf, der als Prinzling eines mächtigen Parteifunktionärs geboren wurde, welcher später jedoch von Staatsgründer Mao Tsetung geschasst wurde. Während Xi allerdings in den Folgejahren „roter als rot“ wurde, wählte Guo Yuhua einen anderen Weg: Sie behielt ihren kritischen Blick gegenüber der kommunistischen Elite bei.

Etliche Professoren verhaftet und gefeuert

Ihre Ablehnung gegenüber den Verhältnissen wurde zuletzt immer unerbittlicher, was vor allem mit der Politik des seit 2012 amtierenden Staatschefs Xi Jinping zu tun hatte: Der 69-Jährige weitete die ideologische Kontrolle auf sämtliche Gesellschaftsbereiche aus und duldete auch in den Universitäten keine gedanklichen Freiräume mehr. An der Tsinghua-Universität wurden zuletzt etliche Professoren verhaftet und gefeuert. Als die Publizistin Geng Xiaonan 2021 zu drei Jahren Haft verurteilt wurde, gehörte Guo zu den wenigen Stimmen, die sich noch öffentlich solidarisierten. Dies könnte nun einer der Gründe sein, weshalb sie nicht aus China ausreisen darf.

In einem ihrer letzten Interviews aus dem Frühjahr 2020 sprach sie noch mit entwaffnender Ehrlichkeit über ihre Gefühle: „Natürlich habe ich Angst! Wer hätte das nicht? Aber egal, wie viel Angst du hast, du darfst weder vor ihnen in die Knie gehen, noch darfst du dich fallen lassen.“ Für sie gebe es keine andere Wahl, als sich weiter öffentlich zu äußern.