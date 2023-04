China verhängt Sanktionen wegen Besuch von Taiwans Präsidentin in den USA

China hat als Reaktion auf ein Treffen von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen mit dem Vorsitzenden des US-Abgeordnetenhauses, Kevin McCarthy, Sanktionen die die Präsidentenbibliothek von Ronald Reagan verhängt. Auch andere Organisationen in den USA und in Asien sind mit Strafmaßnahmen belegt worden.

Peking. Aus Protest gegen den Besuch von Taiwans Präsidentin in den USA hat China Sanktionen gegen US-amerikanische Organisatoren von Veranstaltungen mit Tsai Ing-wen verhängt. Wie das Außenministerium in Peking am Freitag mitteilte, wird die Präsidentenbibliothek von Ronald Reagan in Simi Valley in Kalifornien bestraft, wo ein Treffen zwischen Tsai und dem Vorsitzenden des US-Abgeordnetenhauses, Kevin McCarthy, stattgefunden hatte.

Auch wurden Sanktionen gegen das Hudson Institute und seine Verantwortlichen verhängt. Die Denkfabrik hatte Taiwans Präsidentin eine Auszeichnung verliehen. Bei der Zeremonie in New York hielt Tsai eine Rede.

Beide Institutionen hätten Taiwans Präsidentin „eine Plattform und Einrichtungen für ihre separatistischen Aktivitäten für eine Unabhängigkeit Taiwans in den USA zur Verfügung gestellt“, teilte das Außenministerium mit. Damit hätten sie gegen Pekings Ein-China-Doktrin und Vereinbarungen mit den USA verstoßen. Auch hätten sie Chinas Souveränität und territoriale Integrität schwer beschädigt. Universitäten, Organisationen und Personen in China werden die Kooperation und andere Aktivitäten mit beiden Einrichtungen in den USA untersagt, hieß es in der Mittelung.

Sanktioniert wurden auch die Prospect Foundation, eine taiwanische Denkfabrik, und der Rat der asiatischen Liberalen und Demokraten, eine regionale Organisation mit Sitz in Thailand. Zu den Mitgliedern des Rats gehört die Demokratische Fortschrittspartei von Tsai.

China sieht Taiwan als Teil der Volksrepublik

Bei einer Mittelamerika-Reise hatte Taiwans Präsidentin in den USA wie ihre Vorgänger private Transit-Zwischenstopps eingelegt. China hatte protestiert und Gegenmaßnahmen angekündigt. Die chinesische Führung betrachtet die demokratische Inselrepublik nur als Teil der Volksrepublik und sucht Taiwan international zu isolieren. Alle offiziellen Kontakte anderer Länder zu Taipeh werden abgelehnt.

RND/dpa/AP