China verhaftet Journalisten: Kontakt mit Ausländern unerwünscht

Peking. Es war im Februar letzten Jahres, als sich der altgediente Journalist Dong Yuyu in einem Pekinger Hotelrestaurant mit einem japanischen Diplomaten traf. Noch während des gemeinsamen Mittagessens wurden die beiden von chinesischen Sicherheitskräften abgeführt. Die Weltöffentlichkeit erfuhr damals von der Causa, weil die japanische Regierung eine Beschwerde einreichte. Nur wenige Stunden später wurde ihr Botschaftsmitarbeiter freigelassen. Dong Yuyu hingegen blieb seit damals in Gewahrsam.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erst am Montag ist dies allerdings bekannt. Denn die Familienangehörigen des 61-Jährigen haben sich aus Verzweiflung dazu entschieden, einigen ausländischen Journalisten von der Causa zu berichten. Demnach soll Dong Yuyu nun der Prozess gemacht werden: „Spionage“ wird ihm vorgeworfen – ein Strafbestand, auf dem in leichten Fällen zwischen drei und zehn Jahren Gefängnis stehen. In schwerwiegenden Fällen könnte lebenslänglicher Freiheitsentzug drohen.

Eine neue Eskalationsstufe

Sein Fall stellt eine neue Eskalationsstufe der chinesischen Regierung dar, heimische Journalisten einzuschüchtern und von ausländischen Kontakten abzuscheiden. „Für Journalisten, die über internationale Nachrichten berichten, ist es wichtig, mit ausländischen Diplomaten zu sprechen. So weit zu gehen, Dong wegen Spionage zu verurteilen, ist absurd und grausam“, sagt Iris Hsu vom „Komitee zum Schutz von Journalisten“ (CPJ), einer Nichtregierungsorganisation mit Sitz in New York.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dong Yuyu hat den Austausch dennoch weiter gepflegt. 1962 im nordöstlichen Fushun geboren, absolvierte der Chinese ein Jura-Studium an der renommierten Peking-Universität, die während der 80er Jahre noch als ein Hort für den Austausch internationaler Ideen galt. 1989 nahm er auch an den Studentendemonstrationen vom Tiananmen-Platz teil, wofür er damals ein Jahr lang in eine Stahlfabrik geschickt wurde, um harte Arbeit zu verrichten.

Dennoch konnte er seine journalistische Karriere bei der „Guangming Ribao“ fortsetzen, einer der führenden Tageszeitungen des Landes. Sie wird direkt von der kommunistischen Partei geführt, doch gilt im Spektrum der Staatsmedien als politisch vergleichsweise moderat.

„Diskussionen über zu viele oder zu wenige Menschen auf der Welt lenken von den eigentlichen Problemen ab“ Mehr als acht Milliarden Menschen leben auf der Erde. Bei manchen schürt diese Zahl Ängste. Zu viele Menschen seien schädlich fürs Klima, unter zu wenigen leide die Wirtschaft. Doch die wachsende Bevölkerung ist nicht der entscheidende Faktor für die Klimakrise, den Verbrauch von Ressourcen und alternde Gesellschaften, betont eine Expertin. Abonnieren

Dong Yuyu huielt regen Austausch zum Ausland

Dong Yuyu schrieb seit jeher Leitartikel und Kommentare, in denen er auch immer wieder liberale Ideen aufgriff. Er sprach sich etwa für eine Gewaltenteilung aus und beleuchtete Mao Tsetungs kritische Rolle während der Kulturrevolution – Themen, die in den letzten Jahren unter unter Xi Jinping zum Tabu geworden sind. Doch Dong Yuyu war durch seine hochrangigen Kontakte innerhalb der Zeitung geschützt. Er stieg schlussendlich zum stellvertretenden Redaktionsleiter auf, obwohl er nicht einmal Parteimitglied war.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gleichzeitig hielt er einen regen Austausch zum Ausland, insbesondere den USA und Japan. 2007 war er einer der sogenannten Niemann-Stipendiaten an der renommierten Harvard-Universität. Das Gruppenfoto des Jahrgangs wirkt wie aus einer längst vergangenen, unschuldiger wirkenden Zeit: Dong Yuyu sitzt dort in der ersten Reihe, breit lächelnd, neben Journalistinnen und Journalisten aus der ganzen Welt.

Dong soll zudem laut Medienberichten ein jahrzehntelanger Freund des japanischen Botschafters in Peking, Hideo Tarumi, sein. Anfang 2021 verbrachte er das Neujahrsfest nach dem Mondkalender in seiner Residenz. Und immer wieder traf er sich auch mit westlichen Korrespondenten und Diplomaten zum gegenseitigen Austausch. Dies wurde ihm nun zum Verhängnis.

Hauptstadt-Radar Der Newsletter mit persönlichen Eindrücken und Hintergründen aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

„Eine Warnbotschaft an alle chinesischen Intellektuellen“

„Seine Verhaftung sendet eine Warnbotschaft an alle chinesischen Intellektuellen: Haltet euch von Kontakten mit Ausländern fern“, kommentiert Desmond Shum auf Twitter. Der ehemalige Immobilienentwickler verkehrte in Peking in hohen Regierungskreisen, doch lebt mittlerweile nach dem Verhaften seiner Geschäftspartnerin und ehemaligen Frau im britischen Exil. „Es war schon immer schwierig, in China Zugang zu kundigen Personen zu erhalten. In den letzten Jahren ist es fast unmöglich geworden“, meint Shum. Die kommunistische Partei würde dies tun, weil sie die alleinige Deutungshoheit über das China-Narrativ erlangen möchte.

Und gleichzeitig möchte sie auch für Einschüchterung sorgen. „Wer wird noch nach China kommen wollen und sich mit chinesischen Journalisten, Akademikern oder Diplomaten treffen, wenn diese Treffen als Beweismittel für Spionage verwendet werden können?“, heißt es in einem offenen Brief zur Unterstützung von Dong Yuyu, der unter anderem von dem vom US-Investigativjournalisten Bob Woodward unterzeichnet wurde, der die Watergate-Affäre aufdeckte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch in den letzten Jahren stellen allein Botschaftsbesuche für chinesische Aktivisten eine existenzielle Bedrohung dar. Erst Mitte des Monats wurde der Menschenrechtsanwalt Yu Wensheng und seine Frau Xu Yan auf dem Weg zu einem Treffen mit dem EU-Botschafter verhaftet.

Chinas Wirtschaft nach Ende der Null-Covid-Politik im Aufwind Es ist der kräftigste Quartalszuwachs seit einem Jahr, der vor allem auf steigende Konsumausgaben und Exporte zurückgeht. © Quelle: Reuters

Vor seiner Zeit in Harvard beschatteten ihn verdeckte Ermittler

Auch Akademiker und Journalisten, die Teil des Systems sind, erscheinen seit Jahren bereits meist nur mit einem Aufpasser an ihrer Seite, der anschließend einen Report bei der Parteiorganisation einreicht. Professoren müssen ohnehin Interviewtermine mit Korrespondenten oder Treffen mit Diplomaten beim Parteisekretär der Universität genehmigen lassen – eine Formalie, die viele aus Angst vor negativen Konsequenzen bereits im Vorhinein nicht mehr in Erwägung ziehen. Selbst ganz normale Bürger berichten davon, dass sie von Sicherheitspersonal eingeschüchtert wurden, nachdem sie Filmaufführungen oder Kulturveranstaltungen in westlichen Botschaften besucht haben.

Dong Yuyu war laut Angaben seiner Familie bereits seit Jahren bewusst, dass er vom Sicherheitsapparat strengstens überwacht wird. Vor seinem Aufenthalt in Harvard verfolgten ihn verdeckte Ermittler; und nach seinen Besuchen in Japan musste er regelmäßig in Verhören sämtliche seiner Aktivitäten akribisch niederschreiben.

Was ihm genau vorgeworfen wird, ist allerdings unklar. In seiner Anklageschrift wurden unter anderem Dongs Stipendien an ausländischen Universitäten und sein Umgang mit der japanischen Botschaft in Peking aufgelistet, ohne jedoch konkret zu werden, worin der Spionage-Vorwurf genau besteht. Auch wann sein Prozess genau beginnt, ist ebenfalls unbekannt. Denn wie üblich findet er, mit Hinweis auf die nationale Sicherheit, vollkommen von der Öffentlichkeit abgeschirmt statt. Selbst Diplomaten dürfen das Gerichtsgebäude nicht betreten.