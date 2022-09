Chinas Außenminister warnt vor „externer Einmischung“ bei Wiedervereinigung mit Taiwan

New York. China hat vor der Weltöffentlichkeit seinen Anspruch auf Taiwan bekräftigt. Wer sich seiner Entschlossenheit zur Wiedervereinigung mit der sich selbst regierenden Insel entgegen stelle, werde „von den Rädern der Geschichte zermalmt“, sagte der chinesische Außenminister Wang Yi am Samstag in der Generaldebatte der UN-Vollversammlung. Peking werde gegen eine „externe Einmischung“ mit den stärksten Maßnahmen reagieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Drohungen sind nicht neu

China beharrt vehement auf seinen Anspruch auf Taiwan, das sich nach dem Bürgerkrieg 1949 vom Festland abspaltete und seitdem selbst regiert. Wangs scharfe Wortwahl in der Generaldebatte fiel aber nicht aus dem Rahmen der üblichen Erklärungen Pekings zu Taiwan. Dass er und nicht Staats- und Parteichef Xi Jinping die Rede hielt, wurde als Signal gewertet, dass es kein außergewöhnlicher Beitrag war.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/AP