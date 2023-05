Warum Xi Jinping dem Aufstieg seines Landes im Weg steht

Peking. Mittlerweile gibt es keinen Zweifel mehr daran, dass Chinas zunächst schwungvolle Wirtschaftserholung nach dem abrupten Ende der „Null Covid“-Politik ins Stocken geraten ist. Am Dienstag untermauerte die Zollbehörde in Peking den sich abzeichnenden Trend mit harten Daten: Die Exporte des Landes konnten im April zwar mit einem Plus von 8,5 Prozent abschließen, doch das Wachstum ist im Vergleich zum Vormonat massiv abgebremst. Die Importe sind zudem weiterhin deutlich im Minus: Sie sanken im Jahresvergleich um satte 7,9 Prozent. Fast alle Ökonomen zeigten sich von den Zahlen enttäuscht.

Die mittelfristige Prognose ist ohnehin ernüchternd: Die Volksrepublik muss sich laut dem Internationalen Währungsfonds (IMF) darauf einstellen, dass der jahrzehntelange Aufstieg Chinas abflachen wird. Und langfristig könnte das Reich der Mitte in der sogenannten „Middle Income Trap“ gefangen bleiben – also nicht über den Status eines Schwellenlandes hinauskommen.

Chinas Handelsbilanz mit Europa ist außer Balance

Aus europäischer Sicht ist insbesondere der schwache Konsum in China von Bedeutung: Pekings Handelsbilanz gegenüber der EU ist mittlerweile derart außer Balance geraten, dass sich das Defizit der Europäer in den letzten drei Jahren praktisch verdoppelt hat und mittlerweile an der 400-Milliarden-Euro-Marke kratzt.

Und bislang deutet wenig daraufhin, dass sich der Trend bald umkehren wird: Laut den Daten des nationalen Statistikamts hat sich der Index für das Verbrauchervertrauen bisher nicht vom katastrophalen Lockdown-Vorjahr erholt, sondern ist nach wie vor meilenweit vom vor-pandemischen Niveau entfernt.

Ironischerweise wird die wirtschaftliche Entwicklung dazu führen, was die Politik bereits seit längerem fordert: Dass die heimischen Unternehmen eine „Risikominderung“ gegenüber der Volksrepublik China fahren. Dabei handelt es sich um keinen Abgesang auf dem chinesischen Markt, der weiterhin wichtig bleiben wird. Doch sukzessive sollen Abhängigkeiten reduziert, Lieferketten diversifiziert, und die Produktion nach Süd- und Südostasien verlagert werden.

Kein Alarm – aber China bleibt deutlich unter seinen Möglichkeiten

Alarmierend sind Chinas Handelsdaten sicherlich nicht, aber es ist mehr als klar, dass das Land deutlich hinter seinem Potenzial zurückbleibt. Die Schuldfrage ist in den Augen von Staatschef Xi Jinping längst geklärt: „Insbesondere die westlichen Länder, angeführt von den USA, verfolgen eine umfassende Eindämmung, Einkreisung und Unterdrückung Chinas“, sagte der 69-Jährige im Frühjahr während des Nationalen Volkskongresses. Das ist noch höflich ausgedrückt: Chinas Diplomaten und Staatszeitungen äußern die Sündenbock-Theorie in deutlich aggressiverem Tonfall - an allem Übel sei Washington schuld.

Dabei verhindert die Propaganda jegliche Selbstreflexion über eine Wahrheit, die deutlich komplexer ist: Nicht zuallererst die von den USA verhängten Tech-Sanktionen lähmen die Ambitionen der Volksrepublik, sondern vor allem die Politik von Xi Jinping selbst. „Das einzige Land, das in der Lage ist, Chinas Aufstieg zu begrenzen, ist China. Und im Moment scheinen es das ziemlich gut zu machen“, kommentiert Ryan Hass, der unter Barack Obama beim nationalen Sicherheitsrat der US-Regierung diente.

Dass der kontrollwütige Xi eine Politik fährt, die Ideologie über Wachstum stellt, ist spätestens seit den ideologisch motivierten „Null Covid“-Exzessen des Vorjahres mehr als deutlich geworden. Auch seine Entscheidung, sich nach dem Krieg in der Ukraine an die Seite Wladimir Putins zu stellen, hat nicht nur westliche Politiker und Diplomaten schockiert, sondern auch den westlichen Konzernen die Risiken ihrer China-Abhängigkeit plastisch vor Augen geführt. Und nicht zuletzt haben Xi Jinpings erratische Regulierungen gegenüber der Tech-Branche die erfolgreichsten Unternehmen des Landes nachhaltig dezimiert.

Der Machtausbau der Parteiführung ging auf Kosten der wirtschaftlichen Entwicklung

Hinter solchen Maßnahmen steht eine kommunistische Parteiführung, die ihre Macht in den letzten Jahren auf Kosten der wirtschaftliche Entwicklung massiv ausgeweitet hat. Peking versucht sich an einem höchst widersprüchlichen Drahtseilakt: Einerseits hofiert der neue Premierminister Li Qiang internationale Firmen, damit diese ihre Investitionen in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt nicht einstellen. Gleichzeitig lassen die Behörden derzeit im Wochentakt wegen vager „Spionage-Vorwürfe“ Razzien bei ausländischen Beratungsunternehmen durchführen oder Boykott-Kampagnen gegen westliche Firmen orchestrieren.

Nicht zuletzt scheint Peking zu vergessen, dass es ein System herausfordert, von dem es Jahrzehntelang profitiert hat. Denn mindestens ebenso bedeutsam für den Aufstieg des Landes war neben der ökonomischen Öffnung Ende der 70er Jahre auch der Beitritt Chinas in die Welthandelsorganisation 2001. Dieser wurde damals – trotz harter Verhandlungen – sowohl von der europäischen Union als auch den Vereinigten Staaten begrüßt. Seither jedoch haben sich viele Hoffnungen des Westens weitestgehend zerschlagen: Das Land ist politisch deutlich repressiver geworden, die staatlichen Einmischungen in die Wirtschaft haben wieder zugenommen und auch die Marktöffnung gegenüber ausländischen Firmen ist ins Stocken geraten.

