Außenminister Wang: China will Beziehungen zu Russland vertiefen

Chinas Außenminister Wang Yi kündigte an, die Beziehungen zu Russland zu vertiefen. In Bezug auf den Ukraine-Krieg, habe China stets die Neutralität hochgehalten.

Der chinesische Außenminister Wang Yi hat die Haltung seines Land zum Krieg in der Ukraine am Sonntag verteidigt und einen Ausbau der Beziehungen zu Russland im kommenden Jahr angekündigt. China werde „das strategische gegenseitige Vertrauen und die gegenseitige nützliche Zusammenarbeit“ mit Russland vertiefen, sagte Wang in einer Videoansprache bei einer Konferenz in Peking.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Irrige China-Politik der USA“

In Bezug auf „die Ukraine-Krise“ habe China stets die grundlegenden Prinzipien von Objektivität und Unparteilichkeit hochgehalten und weder eine der Seiten begünstigt noch Öl ins Feuer gegossen, sagte Wang laut einer offiziellen Wiedergabe seiner Äußerungen. Zugleich machte er die USA für die Verschlechterung der Beziehungen zwischen den beiden weltweit größten Volkswirtschaften verantwortlich. Peking habe die „irrige China-Politik der USA“ entschieden zurückgewiesen, sagte er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Peking hat es abgelehnt, die russische Invasion in die Ukraine zu verurteilen und kritisiert die vom Westen gegen Moskau verhängten Sanktionen. China hat seine Ölimporte aus Russland in diesem Jahr gesteigert, die Luftwaffen und Kriegsschiffe beider Länder hielten in den vergangenen Wochen gemeinsame Übungen ab.

RND/AP