Chinas Außenminister bei Annalena Baerbock: „Gegen jede Form der Tyrannei“

Berlin. Annalena Baerbock versucht es mit einem positiven Einstieg und der hat mit Schnelligkeit zu tun. Nur drei Wochen nach ihrem Besuch in Peking sei ihr Amtskollege Qin Gang nun nach Deutschland gekommen, sagt sie bei der gemeinsamen Pressekonferenz im Auswärtigen Amt. Das passe zu der Geschwindigkeit, mit der sie gemeinsam in einem Hochgeschwindigkeitszug durch China gebraust seien. „Es freut mich, dass wir das Tempo des Zuges im Austausch halten können“, sagt Baerbock. Es ist da ja noch nicht klar, wie es weitergeht. Der Austausch vor drei Wochen jedenfalls war nicht besonders freundlich. Die Außenministerin warnte vor einer Zuspitzung des Taiwan-Konflikts und forderte die Einhaltung von Menschenrechten, Qin Gang entgegnete, man brauche keine „Lehrmeister aus dem Westen“.

Nun schlagen beide freundlichere Töne an. Es gilt, die Regierungskonsultationen vorzubereiten, die voraussichtlich im Juni stattfinden sollen. Da ist Streit auf offener Bühne keine gute Basis. Qin Gang hat also einen westlichen Lehrmeister entdeckt, den er für zitierbar hält: „Der ewige Friede ist der Traum des Philosophen Immanuel Kant“, sagt er. Und kündigt an: „Wir möchten zusammenarbeiten, um eine Schicksalsgemeinschaft der Menschheit aufzubauen.“ Und für die hat er ein paar wohlklingende Schlagworte parat. China stehe für „Chancen statt Krisen, Kooperation statt Konfrontation, Sicherheit statt Risiken“. Es wolle „kein System nach außen exportieren“ und sei sowieso „gegen irgendeine Form der Tyrannei“.

Qin Gang warnt vor einem neuen Kalten Krieg

Baerbock wirbt, China komme eine Schlüsselrolle beim Klimaschutz zu. Und außerdem könne es als ständiges Mitglied des Sicherheitsrats eine bedeutende Rolle dabei spielen, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden. China hat sich in dem Konflikt bisher an die Seite Russlands gestellt. Qin Gang verweist darauf, dass Russlands Präsident Wladimir Putin ja seine Bereitschaft zu Verhandlungen erklärt habe. Auf Baerbocks Forderung nach Freilassung von Menschenrechtlern reagiert er mit dem Hinweis, andere Länder sollten sich nicht in „innere Angelegenheiten“ Chinas einmischen.

Und ein wichtiges Anliegen hat er noch: Qin Gang kritisiert die „De-Risking“-Strategie der Bundesregierung, die darauf setzt, dass Unternehmen nicht mehr nur in China investieren, um nicht mehr so abhängig von den Beziehungen zu nur einem Land zu sein. „Wir haben uns angeschaut, wo wir verwundbar sind“, sagt Baerbock. China mache das ja genauso. Qin Gang warnt vor einem neuen Kalten Krieg, den „manches Land“ anzettele. „Das sind die eigentlichen Risiken“, sagt der Minister. „Wie Sie sehen, gibt es noch viel zu besprechen“, schließt Baerbock.

Chinas Absage an Lindner – Qin Gang: „Lindner ist natürlich willkommen“

Das gilt vor den Regierungskonsultationen auch für wirtschafts- und finanzpolitische Fragen, die eigentlich am 10. Mai mit Finanzminister Christian Lindner (FDP) in China erläutert werden sollten, etwa die Umschuldung von finanzschwachen Staaten wie Äthiopien. China hat Lindner wegen angeblicher Terminprobleme kurzfristig ausgeladen – allerdings gehört Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger dem Team an, die kürzlich zum Missfallen Chinas Taiwan besucht hat. „Eine rein technische Frage, das sollte nicht überinterpretiert werden“, sagt Außenminister Qin Gang. „Lindner ist natürlich willkommen.“ Schon zuvor hat er darauf verwiesen, dass bitte niemand auf die Idee kommen sollte, die „Ein-China-Politik“ zu unterlaufen, die China und Taiwan als ein Land begreift.

Lindner sagte dem Nachrichtenportal „The Pioneer“, er plane einen „selbstbewussten und realistischen Umgang mit China“ und „ein weniger samtpfötiges Auftreten“, als es die Vorgängerregierungen an den Tag gelegt hätten. Mit Terminabsagen aus China hat Lindner seine Erfahrung: 2019 besuchte er als FDP-Vorsitzender Hongkong und traf sich dort unter anderem mit Oppositionsvertretern. Als er anschließend nach Peking reiste, waren plötzlich alle Termine mit ranghohen Vertretern der Parteiführung abgesagt. Bei den verbliebenen Gesprächen soll der Ton dann rau gewesen sein.

