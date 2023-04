Böse Botschaften vom bösen Botschafter

Regierungen quer durch Europa sind entsetzt über Chinas Botschafter in Paris: Lu Shaye, 58, klingt in Interviews so, als wolle Peking Europa neu ordnen – und diverse Staaten, darunter das Baltikum, Russland überlassen. Der Status früherer Sowjetrepubliken sei ungeklärt, sagt der Mann aus Peking. Und ob die Krim zur Ukraine gehöre, sei „nicht so einfach zu sagen“.

Die drei kleinsten Staaten der EU legen sich an mit dem bevölkerungsreichsten Land der Welt. Estland, Lettland und Litauen verlangen, dass China ihr Existenzrecht anerkennt, ganz offiziell und ohne jedes Wenn und Aber. Missverständliche Äußerungen des chinesischen Botschafters in Paris zu diesem Thema möge Peking bitte offiziell zurücknehmen.

Chinas Botschafter Lu Shaye hatte in einem Interview mit dem französischen Fernsehsender LCI (La Chaine Info) Pekinger Betrachtungsweisen erkennen lassen, die nicht nur im Baltikum als bedrohlich empfunden werden. Was Shaye sagte, jagte vielen in Europa einen kalten Schauer über den Rücken.

Über Staaten, die früher von Moskau aus regiert wurden, sagte Shaye, ihnen fehle „ein effektiver Status im Völkerrecht, weil es kein internationales Abkommen gibt, um ihren Status als souveräner Staat zu verwirklichen“.

Auf die Frage, ob die Krim zur Ukraine gehört, sagte Shaye, dies sei „nicht so einfach“. Es hänge ganz davon ab, wie „man das Problem betrachtet“. Historisch jedenfalls sei die Krim einst ein Teil Russlands gewesen.

Peking folgt den Erzählungen Putins

Mit beiden Äußerungen folgt Shaye mehr denn je den Moskauer Narrativen, wie sie von Russlands Staatschef Wladimir Putin verbreitet werden. China stellt sich, indem es Shaye so sprechen lässt, zum Entsetzen der Europäer und Europäerinnen quer zum Völkerrecht.

Der chinesische Diplomat lässt beiseite, dass der frühere sowjetische Führer Nikita Chruschtschow die im Krieg schwer zerstörte Halbinsel Krim der Ukraine im Jahr 1954 geschenkt hat – und damit auch völkerrechtlich deren Übergang in ukrainische Hoheit bewirkte. Immer wieder bewertete deshalb die Generalversammlung der Vereinten Nationen das Vordringen Russlands auf die Krim als Völkerrechtsbruch.

Auch die im Schatten russischer Panzer abgehaltenen jüngsten Scheinreferenden auf der Krim und im Donbass änderten nichts an dieser Einschätzung der völkerrechtlichen Lage. In einem Beschluss der UN-Generalversammlung vom 12. Oktober 2022 rügt die Weltgemeinschaft Russlands „Versuch einer illegalen Annexion“. 143 Staaten stimmten zu. 35 Staaten – darunter China – enthielten sich. Nur vier Staaten, düstere Diktaturen allesamt, stimmten mit Russland dagegen: Belarus, Nordkorea, Nicaragua und Syrien.

Böswillige Provokation aus Peking

Vor diesem Hintergrund ist es eine böswillige Provokation, wenn Pekings Botschafter in Paris erneut mit der Behauptung auf die Bühne kommt, die völkerrechtliche Situation sei schwer zu beurteilen. Wenn es 143 zu fünf steht in der UN-Generalversammlung, sollte eigentlich auch China irgendwann mal einsehen, dass die Diskussion zu Ende ist.

In Wahrheit ist und bleibt die Bewertung unkompliziert: Russland hat einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg begonnen, den schlimmsten bewaffneten Konflikt in Europa seit 1945. Das bevölkerungsreichste Land der Erde allerdings, darin liegt das eigentliche Problem, kann sich nicht durchringen zu einer Verurteilung der russischen Attacke auf die Ukraine, erst recht nicht zu einem Ruf nach Rückzug der russischen Truppen. Dies, nebenbei gesagt, wäre der effektivste Friedensplan von allen.

Monatelang hatten naive Betrachter in Europa gehofft, China werde Russland bremsen. Der Auftritt des Botschafters Shaye deutet nun aber in eine ganz andere Richtung: China fällt Putin nicht nur nicht in den Arm. China nähert sich den russischen Betrachtungsweisen auch noch an.

Ein gruseliger neuer Sound

Wenn man die bösen Botschaften Shayes ernst nimmt, scheint Peking generell nicht viel zu halten von einer Unabhängigkeit der frei gewählten Regierungen in der Ukraine, in Estland, Lettland und Litauen. Fast scheint es, als wäre es Peking ganz recht, wenn allerorten im Bereich der früheren Sowjetunion wieder Russland die Regie übernimmt.

Dieser gruselige neue Sound legt eine ebenso gruselige neue Deutung nahe. Möglicherweise sind die Antidemokraten Wladimir Putin und Xi Jinping längst übereingekommen, dass der eine den anderen beim Aufräumen im jeweiligen Hinterhof unterstützt: China hält Russland in Europa den Rücken frei und bekommt seinerseits Hilfe von Moskau beim möglicherweise schon bald heraufziehenden Krieg um Taiwan.

Ein neuer Deal? Die Diktatoren Wladimir Putin und Xi Jinping am 21. März 2023 in Moskau. © Quelle: IMAGO/ITAR-TASS

Die Europäer? Werden von Peking nur noch verwarnt. Das Letzte, was man brauche, sei ein Lehrmeister, bekam Außenministerin Annalena Baerbock in Peking im Beisein der internationalen Presse zu hören. Nach ihrer Rückkehr berichtete Baerbock im Bundestag, China werde nach außen immer aggressiver und nach innen immer repressiver. Was sie in China erlebt habe, sei „wirklich zum Teil mehr als schockierend“ gewesen.

„Litauen wie eine Fliege zerquetschen“

Tatsächlich hat Chinas Arroganz unter Xi Jinping ein noch nie dagewesenes Maß erreicht. Dies werden auch Estland, Lettland und Litauen zu spüren bekommen, falls sie in den kommenden Tagen ernsthaft darauf bestehen, in Peking einen offiziellen Widerruf der Äußerungen Shayes durchzusetzen.

Als das kleine Litauen es im Jahr 2021 wagte, ein „Taiwan-Büro“ zu eröffnen, flippte das riesige China aus vor Zorn. Die staatliche gelenkte chinesische Zeitung „Global Times“ schäumte, China müsse Litauen wie eine Fliege zerquetschen – „ohne dass wir uns die Finger schmutzig machen oder einen Fleck an der Wand hinterlassen“. Das geschah auch, wenn auch nur handelspolitisch: China strich Litauen von der Liste von Staaten, deren Produkte in chinesischen Häfen oder Flughäfen entladen werden dürfen.

Der kleine baltische Staat konnte das halbwegs verkraften, für größere EU-Staaten ist und bleibt genau dies eine Horrorvorstellung. Deswegen darf sich niemand wundern, wenn in Brüssel, Paris und Berlin die Reaktionen auf Shaye in den nächsten Tagen zurückhaltend ausfallen: Die Geschäftswelt wünscht keine unangenehmen Vibrationen.

Schon am Wochenende kursierten Beschwichtigungen, Shaye sei nun mal ein impulsiver Typ, der gelegentlich über den Rand male. Unvergessen ist, wie er in Frankreich einen chinakritischen Wissenschaftler auf Twitter als „kleinen Ganoven (petite frappe)“ bezeichnete. Auch zuckten Teile der französischen und europäischen Öffentlichkeit zusammen, als er im Jahr 2022 den Taiwanerinnen und Taiwanern für den Fall einer gewaltsamen Eroberung ihrer demokratisch regierten Insel eine „Umerziehung“ in Aussicht stellte, um sie gefügig zu machen für die Diktatur von Xi Jinping.

Der Staatschef in Peking indessen bleibt ungerührt. Xi Jinping lässt seinen Mann in Paris gewähren, schon seit Juni 2019.