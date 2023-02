Will China sich über den Rest der Welt erheben?

Wenn alles stimmt, ist dies die schlechteste Nachricht seit Jahrzehnten: Das russische Militär und der chinesische Drohnenhersteller Xi‘an Bingo Intelligent Aviation Technology verhandeln derzeit über die Massenproduktion von Kamikazedrohnen für Russland. Es geht um todbringende Waffen, die bis 50 Kilogramm Sprengstoff tragen können.

Was der „Spiegel“ in der Nacht zum Freitag verbreitet hat, ist deutlich konkreter und noch eine halbe Umdrehung dramatischer als die Warnung, mit der US-Außenminister Antony Blinken am Wochenende in München an die Öffentlichkeit gegangen war. Blinken hatte lediglich von „Hinweisen“ darauf gesprochen, dass Peking die Lieferung von Waffen an Russland „erwäge“.

Die Welt ist gewarnt. Schon einmal, im vorigen Winter, nutzten die USA Geheimdiensterkenntnisse, um auf eine bevorstehende Ungeheuerlichkeit aufmerksam zu machen. Damals ging es um die - von Moskau bis zuletzt immer wieder dementierte - Absicht Wladimir Putins, in die Ukraine einzumarschieren und damit den schlimmsten Krieg in Europa seit 1945 anzufangen. Leider behielt Washington recht.

Weiß Xi, was er tut?

Was China jetzt ins Auge fasst, wäre weit mehr als nur irgendeine Fortschreibung des Krieges, irgendeine Facette in seinem Verlauf. Es wäre eine monströse Missetat ganz eigener Art, eine düstere Premiere in der Geschichte der Menschheit. Plötzlich würde das bevölkerungsreichste Land der Erde einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in Europa unterstützen.

Welche Botschaft soll darin liegen für jene, die in Freiheit leben wollen? Wie nie zuvor würde sich Angst breitmachen vor dem chinesischen Drachen: Was, wenn er sich über den Rest der Welt erhebt? Oder auch nur fauchend die eurasische Landmasse von Shanghai bis Lissabon für sich reklamiert?

Niemand würde und könnte etwas sagen gegen ein militärisches Engagement Chinas in Europa auf der Seite des Völkerrechts. Nach der Charta der Vereinten Nationen darf jedes Land einer überfallenen Nation mit Waffen und Geld helfen, da geht es nicht um Entfernungen. Australien etwa schickte den Ukrainern frühzeitig Radpanzer vom Typ Bushmaster, Japan machte dieser Tage wieder eine Milliardenhilfe für Kiew locker.

China aber sitzt mit dem Aggressor zusammen. Wer derzeit Putin Waffen liefert, stellt die Weltordnung in Frage.

Weiß Xi, was er tut? Welche gigantische Verantwortung er gerade auf sich lädt: für sein Milliardenvolk und für die ganze Welt? Wahrscheinlich hat er, ebenso wie Putin, schon allzu lange niemanden mehr getroffen, der ihm widerspricht. So etwas reduziert auf Dauer den Realitätssinn. Und es steigert Allmachtsgefühle. Beides zusammen ist eine brandgefährliche Mischung. Auch in dieser Hinsicht ist die Welt gewarnt.

