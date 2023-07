Chinas erste Generation an Wanderarbeitern steht vor dem Nichts

Peking. Zhao lebt bereits seit der Jahrtausendwende in Peking, wo er einst eine bessere Zukunft suchte. Tatsächlich jedoch fand er vor allem enttäuschte Hoffnungen: Trotz seiner mittlerweile 49 Jahre konnte Zhao wegen seiner mageren Ersparnisse niemals heiraten. Und von seinem Lohn als Wachmann in einem Wohnquartier kann er sich lediglich einen zehn Quadratmeter großen Kellerverschlag leisten, in dem es im Sommer schimmelt und im Winter fröstelt – eine Heizung gibt es dort nämlich nicht.

Zhao zählt zu Chinas verlorener Generation, die von der Wissenschaftlerin Qiu Fengxian von der Anhui Normal University in einer flächendeckenden Studie untersucht wurde. Mit 2500 Fragebögen und 200 Tiefeninterviews wollte sie herausfinden, wie es der ersten Generation an Arbeitsmigranten und ‑migrantinnen heute geht: Jene Chinesen und Chinesinnen also, die im Zuge der marktwirtschaftlichen Öffnung von den Provinzen in die großen Metropolen zogen, um dort in den Fabriken und Baustellen zu schuften. Nun haben sie über drei Dekaden gearbeitet, doch in Rente gehen nur die wenigsten.

Über 76 Prozent gaben an, bis ins hohe Alter weiterzuarbeiten

Qius Ergebnisse sind niederschmetternd, weil sie das Bild einer Zweiklassengesellschaft zeichnen: Während nämlich die durchschnittliche Pension in den Städten umgerechnet 400 Euro beträgt, erhalten die meisten der befragten Arbeitsmigranten weniger als ein Zehntel davon. Und über die Hälfte von ihnen verfügt über geringere Ersparnisse als 6000 Euro. Von daher gaben wenig überraschend mehr als 76 Prozent an, bis ins hohe Alter weiterzuarbeiten – auch wenn die Körper oft nicht mehr mitmachen. Denn Arztbesuche halten fast alle der Befragten so lange zurück, bis es nicht mehr anders geht.

Als ein chinesisches Onlinemedium das Thema aufgriff, traf es auf einen immensen Widerhall. „Ich habe über 30 Jahre in der Stadt gearbeitet, doch am Ende bin ich kein bisschen besser dran als die Leute, die im Dorf geblieben sind“, lautet die Überschrift des Textes, der millionen­fach auf den sozialen Medien geteilt wurde. Die Zensoren, die umgehend ans Werk gingen, kamen mit dem Löschen kaum hinterher.

Omnipräsent und doch unsichtbar

Denn das Thema passt so gar nicht ins Bild von Staatschef Xi Jinping, der 2021 bereits Chinas „Sieg gegen die Armut“ ausgerufen hat. Dass allerdings immer noch rund 600 Millionen Chinesinnen und Chinesen von umgerechnet 130 Euro Monatslohn oder weniger leben müssen, daran mahnte nur am Rande sein damaliger Premier Li Keqiang.

Viele Chinesen in den großen Städten wissen kaum über das Schicksal der ersten Generation an Arbeitsmigranten Bescheid. Sie sind in den Städten zwar omnipräsent, aber dennoch sind sie im Alltag der meisten unsichtbar: Es sind stets Arbeitsmigranten aus den Provinzen, die in Shanghai und Peking das Essen ins Büro liefern, die U‑Bahn-Linien und Hochhäuser errichten und für einen Hungerlohn die Wohnungen putzen.

Sie werden verscheucht wie Tauben

Auch wenn sie maßgeblich zum Wohlstand der Volksrepublik beitrugen, haben sie unverhält­nismäßig wenig vom wirtschaftlichen Aufstieg profitiert. Und aufgrund des staatlichen Haushalts-Registrierungssystems können die Wanderarbeiter in den Ostküstenmetropolen auch niemals vollwertige Bürger werden: Sie erhalten nicht dieselbe Gesundheitsversorgung, haben keinen Anspruch auf volle Sozialleistungen, und ihre Kinder dürfen in den Metropolen nicht die Schule absolvieren.

Und wenn die günstigen Arbeitskräfte nicht mehr gebraucht werden, dann verscheucht man sie wie Tauben. Vor fünf Jahren begann die wohl systematischste „Säuberungsaktion“ des damaligen Pekinger Bürgermeisters Cai Qi, der im Wortlaut versprach, gegen das „untere Ende der Bevölkerung“ vorzugehen: Er ließ sämtliche Wanderarbeitersiedlungen im Stadt­zentrum zerstören und drängte die Bewohner außerhalb des fünften Stadtrings.

Jene beschämende Aktion kostete dem heute 67‑Jährigen jedoch keineswegs die politische Karriere, sondern ganz im Gegenteil: Im Vorjahr wurde Cai Qi von Staatschef Xi Jinping in den Ständigen Ausschuss des Politbüros befördert.