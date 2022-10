Chinas Kurs für die nächsten fünf Jahre steht fest – im Schlechten wie im Guten

Nach dem Austritt von Kohlenmonoxid in einem Mehrfamilienhaus in Kiel-Gaarden in der Nacht zum Sonntag dürfen die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Nacht mussten die Mieter allerdings in Krankenhäusern verbringen – so wie die Familie Tabbab, die am Sonntag von der Polizei die Schlüssel für ihr Zuhause zurückbekommt.