Die Beziehungen zwischen Russland und China werden vor allem vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine vom Westen kritisch beobachtet. In der kommenden Woche wird der chinesische Staatschef Xi Jinping in Moskau erwartet. Dabei sollen „wichtige bilaterale Dokumente“ unterzeichnet werden, kündigt der Kreml an.

Xi Jinping (r), Präsident von China, und Wladimir Putin, Präsident von Russland, schütteln sich die Hände während einer Preisverleihungszeremonie in der Großen Halle des Volkes im Februar 2018 in Peking. (Archivbild)

Chinas Staatschef Xi besucht in der kommenden Woche Moskau

Dreitägige Visite in Russland

Peking. Der chinesische Präsident Xi Jinping wird kommende Woche Russland besuchen. Das chinesische Außenministerium teilte am Freitag mit, Xi werde von Montag bis Mittwoch in Russland sein.

Details wurden nicht mitgeteilt. China hat seine Freundschaft mit Russland betont. Es hat die russische Invasion in die Ukraine nicht verurteilt, aber auch erklärt, dass die Souveränität und territoriale Integrität aller Länder respektiert werden müssten.

Kreml kündigt Unterzeichnung<b> </b>„wichtiger bilateraler Dokumente“ bei Xis Besuch in Moskau an

Auch der Kreml kündigte Xis Besuch „auf Einladung (des (russischen Präsidenten) Wladimir Putins“ an. Die beiden Staatschefs wollten „Fragen der weiteren Entwicklung einer umfassenden Partnerschaft und strategischen Interaktion zwischen Russland und China“ erörtern und „wichtige bilaterale Dokumente unterzeichnen“, hieß es in einer Mitteilung des Kremls.

Putin hatte Xi während einer Videokonferenz im Dezember eingeladen, Russland zu besuchen. Das würde „der ganzen Welt die Stärke der russisch-chinesischen Beziehungen zeigen“, sagte Putin damals. Bei einem Besuch des obersten chinesischen Außenpolitikers Wang Yi im Februar in Moskau erneuerte der Kremlchef seine Einladung an Xi Jinping.

Der chinesische Außenminister Qin Gang telefonierte am Donnerstag mit seinem ukrainischen Kollegen Dmytro Kuleba. In dem Gespräch betonte Qin nach Angaben seines Ministeriums, dass China „immer eine objektive und faire Haltung zur Ukraine-Frage eingenommen“ und sich für Friedensgespräche eingesetzt habe. Kuleba twitterte, Qin und er hätten die „Bedeutung des Prinzips der territorialen Integrität“ diskutiert.

China gibt sich im Ukraine-Krieg offiziell als neutral

Im Februar hatte Peking ein Positionspapier zum Krieg in der Ukraine vorgelegt, das die Achtung der Souveränität, das Ende einer „Mentalität des Kalten Krieges“, eine Waffenruhe und die Wiederaufnahme von Friedensverhandlungen forderte. Es hatte international enttäuscht, auch weil es nicht einmal den Rückzug russischer Truppen aus besetzten Gebieten in der Ukraine vorsah. Zuletzt hatte Peking verärgert auf Warnungen der USA reagiert, das Land könnte im Ukraine-Krieg womöglich Waffen an Russland liefern.

China gilt als enger Verbündeter Russlands und verurteilte den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht. Die Schuld für den Konflikt liege beim Westen, erklärte die chinesische Staatsführung. Zugleich hielt sich Peking bislang weitgehend an die internationalen Sanktionen gegen Moskau, um nicht selbst zum Ziel von Strafmaßnahmen zu werden. Kurz vor Beginn der russischen Invasion am 24. Februar 2022 hatten Moskau und Peking erklärt, ihre Beziehungen vertiefen zu wollen. Die Kooperation wird vor allem im Westen kritisch gesehen. Es wird befürchtet, dass China Russland mit Waffenlieferungen in seinem Angriffskrieg unterstützen könnte.

