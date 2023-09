Chinas Wirtschaft: Das Schlimmste scheint überwunden – Handel mit Deutschland geht stark zurück

Kostenfrei bis 14:30 Uhr lesen

Kommentar zum Vorschlag des Bundeselternrats

Miriam Keilbach

In Frankreich könnte an Schulen Einheitskleidung eingeführt werden, man will gar die Schuluniform wieder testen. Auch hierzulande fordert der Bundeselternrat eine Kleiderordnungen an deutschen Schulen. Keine gute Idee, wenn vermittelt werden soll, dass jede und jeder gut ist, so wie er oder sie ist, meint Miriam Keilbach.