Xis Anruf in Kiew ist (noch) kein Grund zur Freude

Peking. Nur einen Tag nach Xi Jinpings Telefonat mit Wolodymyr Selenskyj folgt die Ernüchterung: Bei näherer Betrachtung wird vor allem deutlich, dass es sich beim ersten Gespräch zwischen den zwei Staatschefs seit Kriegsbeginn vor allem um einen klugen Schachzug Pekings handelt.

+++ Alle aktuellen News und Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine lesen Sie in unserem Liveblog. +++

Immerhin 14 Monate hat sich Xi Zeit gelassen, um trotz mehrfacher Bitten des ukrainischen Präsidenten endlich zum Hörer zu greifen. Dass derzeit ein günstiger Zeitpunkt für den 69-Jährigen ist, hat vor allem mit einem aktuellen diplomatischen Eklat zu tun: Am Freitag hatte Chinas Botschafter in Paris in einem Fernsehinterview die Souveränität der ehemaligen Sowjetrepubliken infrage gestellt – und damit für immensen Missmut in der Europäischen Union gesorgt, immerhin dem wichtigsten Handelspartner der Volksrepublik. Nun geht es für China um Schadensbegrenzung.

Xi präsentiert sich als Friedensvermittler – und steht trotzdem Putin bei

Vor allem aber kann Xi mit seinem jetzigen Vorschlag, einen Sondergesandten nach Kiew zu schicken, zwei scheinbar gegensätzliche Ziele erreichen: Gegenüber Brüssel präsentiert er sich als Friedensvermittler, ohne bislang handfeste Resultate produzieren zu müssen. Indirekt dürfte er jedoch auch seinem „alten Freund“ Wladimir Putin beistehen: Schließlich bereiten sich die ukrainischen Truppen gerade auf eine große Gegenoffensive vor, die China nun mit seiner diplomatischen Intervention weiter verschieben wird.

Der tschechische Präsident – und ehemalige Nato-General – Petr Pavel hat seine Skepsis an der chinesischen Vermittlerrolle am deutlichsten auf den Punkt gebracht. „Ich glaube, dass es im Interesse Chinas liegt, den Status quo zu verlängern, weil es Russland zu einer Reihe von Zugeständnissen drängen kann“, sagte er am Dienstag in einem Interview gegenüber Politico.

Peking profitiert von der Abhängigkeit Moskaus

Fakt ist: Peking profitiert von der Abhängigkeit Moskaus, doch es hat keinerlei Interesse daran, dass die russische Regierung in eine existenzielle Krise gerät. Ein Machtwechsel im Kreml – oder gar soziale Unruhen entlang der 4000 Kilometer langen gemeinsamen Landesgrenze – wäre das schlimmstmögliche Szenario für Xi.

Um die Kritiker eines Besseren zu belehren, müsste Chinas Staatschef zumindest einmal den Elefanten im Raum benennen: dass Moskau ein Aggressor in diesem Konflikt ist. Bislang nämlich spricht Peking lediglich von dessen „legitimen Sicherheitsinteressen“. Wenn es um die Schuldfrage geht, richtet sich der chinesische Zeigefinger einzig und allein an die Nato und die USA, die mit ihren Waffenlieferungen „Öl ins Feuer gießen“ würden.