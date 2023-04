Chinesische Bürgerrechtler verurteilt: Prozess war eine einzige Farce

Peking. Sie forderten ein freieres China und müssen dafür nun büßen: Am Montag verurteilte ein Gericht in der ostchinesischen Provinz zwei der führenden Bürgerrechtler des Landes zu drakonischen Haftstrafen. Ding Jiaxi bekam 12 Jahre Gefängnis, Xu Zhiyong sogar 14 Jahre.

Ihr Prozess war aus rechtsstaatlichen Gesichtspunkten eine reine Farce: Er fand nicht nur unter vollkommenem Ausschluss der Öffentlichkeit statt, sondern wurde an nur einem einzigen Tag abgewickelt. Laut Ding Jiaxis Ehefrau, die mittlerweile im Exil lebt, hat das Gericht zudem keinerlei Zeugen zugelassen.

Beide Aktivisten hatten im Jahr 2019 an einem Geheimtreffen in der südlichen Küstenstadt Xiamen teilgenommen. Dabei debattierte der übergebliebene Kern der chinesischen Zivil­gesellschaft unter anderem darüber, wie man eine demokratische Zukunft der Volksrepublik China gestalten könnte. Die Kommunistische Partei sah sich in ihrem totalitären Macht­anspruch bedroht: In den kommenden Monaten wurden sämtliche Aktivisten, die an dem Treffen in Xiamen teilgenommen hatten, verhaftet. Ihnen wird „Untergrabung der Staats­gewalt“ vorgeworfen.

Xu und Ding sind Mitbegründer der sogenannten Neuen Bürgerrechtsbewegung, die sich seit 2010 gezielt für mehr staatliche Transparenz einsetzte und auch konstitutionelle Reformen der Regierung forderte.

Die zwei Aktivisten vertraten schon zuvor stets unterprivilegierte Chinesen, die willkürlich Opfer des Systems wurden. Sie machten zudem auf Missstände aufmerksam, die der Zensurapparat systematisch unter den Teppich kehrt – von den Selbstverbrennungen tibetischer Mönche bis hin zu misshandelten Insassen von Arbeitslagern. Beide mussten aufgrund ihres zivilgesellschaftlichen Engagements bereits mehrfach Gefängnisstrafen absitzen, während der sie auch körperliche Folter erlitten.

Das chinesische Volk lebt immer noch in einem Zustand der politischen Unterdrückung, der wirtschaftlichen Kontrolle und der ideologischen Versklavung. Ding Jiaxi, chinesischer Bürgerrechtler

In einer Stellungnahme des 55‑jährigen Ding Jiaxi, die unter anderem auf der in China gesperrten Plattform Twitter geteilt wurde, heißt es: „Das chinesische Volk lebt immer noch in einem Zustand der politischen Unterdrückung, der wirtschaftlichen Kontrolle und der ideolo­gischen Versklavung.“ Trotz der „Schwierigkeiten, Rückschläge und Folter“: „Nichts von alledem wird meine unerschütterliche Philosophie ändern.“

Seit der Jahrtausendwende entwickelte sich in China eine lebhafte Zivilgesellschaft, die in den kommenden Jahren rasant wuchs. Sie umfasste unter anderem Umweltschützer, Korruptions­jäger und Frauenrechtsgruppen. Die Kommunistische Partei ließ den Aktivisten durchaus einen gewissen Freiraum.

Xi Jinpings repressives Vorgehen

Unter Xi Jinping jedoch gab es eine flächendeckende Repressionskampagne. Das einzige sozialpolitische Engagement, das mittlerweile geduldet wird, findet ausschließlich unter dem Schirm der Kommunistischen Partei statt. Aktivisten außerhalb des Systems werden hingegen wie Kriminelle behandelt und zu langjährigen Haftstrafen verurteilt.

Ich habe einen Traum; den Traum von einem China, das schön, frei, gerecht und glücklich ist. Xu Zhiyong, chinesischer Bürgerrechtler

Xu Zhiyong, der nun 14 Jahre absitzen muss, galt mit seinem Jurastudium an der renom­mierten Peking-Universität als einer der schillerndsten Bürgerrechtler des Landes. Der Menschenrechtsanwalt Teng Biao, der mittlerweile in den USA im Exil lebt, sagte einst über seinen ehemaligen Kommilitonen: „Er hat gehofft, Vermittler zwischen der Regierung und dem Volk zu sein; jemand, der so weit wie möglich friedliche und legale Mittel zur Konflikt­lösung einsetzt.“

Nun wird Xus Stimme auf absehbare Zeit verstummen. Eine letzte Stellungnahme ließ der 50‑Jährige während seiner Untersuchungshaft 2021 vornehmen. Da ihm die Behörden den Zugang zu Schreibstift und Papier verwehrten, diktierte er die Worte gegenüber seinem Anwalt mündlich: „Ich habe einen Traum; den Traum von einem China, das schön, frei, gerecht und glücklich ist“, sagte Xu Zhiyong: „Es ist ein demokratisches China, das allen Menschen in diesem Land gehört, nicht einer bestimmten Ethnie oder politischen Partei. Es ist ein Land des Volkes, dessen Regierung durch Wahlen und nicht durch Gewalt gewählt wird.“