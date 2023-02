Sorge vor Spannungen: Bundesregierung beunruhigt wegen chinesischem Ballon im US-Luftraum

Unterstützung für Kiew: Norwegen kündigt Milliardenhilfe an

Norwegen will der Ukraine in den kommenden fünf Jahren umfassende finanzielle Hilfe zusichern. Insgesamt sollen umgerechnet 6,8 Milliarden Euro an Kiew fließen, als militärische und humanitäre Unterstützung. Ministerpräsident Støre sprach auch von einem Hilfsprogramm für Länder in südlichen Erdteilen.