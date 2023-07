Verteidigungsausschuss stimmt Kauf von Chinook-Hubschraubern zu

Verkauf ohne spezielle Kennzeichnung

EU-Kommission stellt Gentechnik-Pläne für Lebensmittel vor

Künftig sollen gentechnisch veränderte Lebens- und Futtermittel in der EU ohne spezielle Kennzeichnung verkauft werden. Die EU-Kommission schlug am Mittwoch in Brüssel vor, die strengen Gentechnik-Regeln zu lockern. Kritiker befürchten, dass die Biolandwirtschaft leiden könnte.