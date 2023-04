﻿Pistorius’ unaufgeregter Problemlöser: Lüneburger Brigadegeneral ist im Verteidigungsministerium gefragt

Lüneburg/Berlin. Brigadegeneral Christian Freuding für ein kurzes Interview ans Telefon zu bekommen ist schwierig, aber das ist nicht verwunderlich. Der Mann hat schließlich viel zu tun in Zeiten wie diesen: Als Leiter des Sonderstabes Ukraine im Bundesverteidigungsministerium ist der 51-Jährige stark gefordert. Aber jetzt kommt auf den Lüneburger eine noch weitaus größere Aufgabe zu: Brigadegeneral Christian Freuding wird im Verteidigungsministerium (BMVg) die Leitung eines neuen Planungs- und Führungsstabes übernehmen. Das Gremium soll die Arbeit im Berliner Gebäudekomplex Bendlerblock straffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ende Mai, so die Planungen, soll der Stab seine Arbeit aufnehmen. Damit wird Brigadegeneral Freuding zu einem der wichtigsten Berater von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Sein neues Aufgabenfeld kommentiert Freuding in seiner ihm typischen Zurückhaltung: „Die neue Aufgabe bietet tolle Gestaltungsmöglichkeiten.“

Neu ist so ein Planungs- und Führungsstab nicht: Für die Erarbeitung und Analyse von zentralen militärstrategischen Zielen hatte das Verteidigungsministerium seit 1968 einen Planungsstab, der aber 2012 unter CDU-Verteidigungsminister Thomas de Maizière abgeschafft wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Vieles über die Strukturen des Hauses erfahren und gelernt“

„In den vergangenen Wochen habe ich mir die Strukturen und Prozesse im Bundesverteidigungsministerium genau angeschaut, viele Fragen gestellt und vor allem zugehört. Ich habe mich extern wie intern beraten lassen und vieles über die Strukturen des Hauses erfahren und gelernt“, betonte Pistorius und erklärte: „Meine Analyse ist, dass wir uns als Haus mit Blick auf die neuen Herausforderungen besser aufstellen müssen.“

Freuding hatte Pistorius auch auf dessen Reise nach Kiew begleitet. Der Offizier koordiniert die deutsche Militärhilfe praktisch und erklärte auch schon mehrfach auf dem Youtube-Kanal „Nachgefragt“ der Bundeswehr die Lage im Ukraine-Krieg. Ruhig, sachlich – und keinesfalls oberlehrerhaft. Hunderttausende, teils über eine Million Aufrufe haben die Videos des Brigadegenerals mittlerweile.

Ruhige, kompetente Art kommt gut an

Auch in Hintergrundgesprächen mit der Presse oder bei Unterrichtungen der Ausschüsse im Parlament, so ist in verschiedenen Publikationen zu lesen, komme Freudings ruhige, kompetente Art gut an. Er hebe sich hier ab von oft sehr technisch vorgetragenen Salven anderer Verantwortlicher des Verteidigungsministeriums oder der Bundeswehr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aus dem Bundestag wird die Personalentscheidung von Pistorius begrüßt. „Bereits als Leiter des Lagezentrums Ukraine hat Christian Freuding die herausfordernde Aufgabe zielstrebig bewältigt und mit einer angenehmen Mischung aus notwendiger Klarheit und Empathie über die Situation informiert“, erklärte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP). „Er ist daher mit seiner unaufgeregten und stringenten Art eine hervorragende Wahl für diesen wichtigen Posten.“

Als „Troubleshooter“ gefragt

Schon mehrfach war der zweifache Familienvater als „Troubleshooter“ in Berlin gefragt: Im Oktober 2013, Freuding war zu diesem Zeitpunkt Kommandeur der Lüneburger Aufklärer, erreichte den damaligen Oberstleutnant ein neuer „Einsatzbefehl“: Nach nur 22 Monaten als Kommandeur musste der damals 42-Jährige in die Adjutantur des Generalinspekteurs nach Berlin wechseln, wurde später dann Adjutant der damaligen CDU-Verteidigungsministerinnen Ursula von der Leyen und Annegret Kramp-Karrenbauer.

Boris Pistorius: Müssen Bundeswehr auch für Schutz Osteuropas ausrüsten Die Länder hätten „nackte Angst und wissen auch, wovor“, sagte er in Anspielung auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. © Quelle: Reuters

In die Bundeswehr trat Freuding 1990 als Offizieranwärter im Panzeraufklärungsbataillon 12 in Ebern ein. In seinen ersten Einsatzverwendungen war er im Jahr 2002 Kompaniechef beim Einsatzverband der Stabilisation Force (SFOR) in Bosnien und Herzegowina. Es folgte der Afghanistan-Einsatz, wo er von 2007 bis 2008 Chef des Stabes beim Provincial Reconstruction Team (PRT) der International Security Assistance Force (ISAF) in Kundus war.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine „hervorragende Entscheidung“

Zuletzt war der Brigadegeneral Kommandeur der Panzerlehrbrigade 9 in Munster. Auch hier musste der gebürtige Weidener ungewöhnliche Aufgaben meistern – unter anderem unterstützten seine Soldaten in hervorragender Weise die zivilen Behörden bei der Bewältigung der Corona-Krise. Als der Ukraine-Krieg losbrach, erreichte den promovierten General der Ruf nach Berlin – als Leiter des Sonderstabes Ukraine.

Eine steile Karriere. Auch wenn sich manche im Bendlerblock darüber wundern, dass diese wichtige Aufgabe einem Ein-Sterne-General übertragen wird, ein Job, für den eigentlich drei Sterne auf der Uniform angemessen wären. Trotzdem: Freuding zu ernennen sei eine „hervorragende Entscheidung“, heißt es im Ministerium, der Brigadegeneral sei ein „super Typ“.

Dieser Text erschien zuerst bei der „Landeszeitung für die Lüneburger Heide”.