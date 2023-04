Eine Billion Euro: Lindner erwartet Rekord an Steuereinnahmen – will aber kein Geld für Kindergrundsicherung ausgeben

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) erwartet im Jahr 2024 erstmals mehr als eine Billion Euro Steuereinnahmen. „Dennoch reicht das Geld nicht aus, um die gesetzlichen Verpflichtungen des Bundes zu finanzieren“, sagte er der „Bild am Sonntag“. An Mehrausgaben sei daher nicht zu denken.

Ampelkoalition einigt sich auf vielseitiges Reformpaket Die Lkw-Maut wird ab 2024 erhöht, und 80 Prozent davon soll in den Ausbau der Schienen fließen. Lindner äußerte sich zufrieden mit dem Zustand der Koalition. © Quelle: Reuters

Konkret sprach er dabei die von den Grünen geforderte Kindergrundsicherung an. „Für Familien mit Kindern ist bereits viel passiert“, so Lindner. Mehr sei zwar „wünschenswert, aber nicht immer möglich“.

„Das Kindergeld ist auf 250 Euro erhöht worden, so stark wie seit 1996 nicht mehr“, sagte er. Damit stelle die Bundesregierung für Familien und Kinder jedes Jahr 7 Milliarden Euro mehr zur Verfügung. „Das Wesentliche für die Kindergrundsicherung ist damit finanziell getan.“

Die Kinderarmut ist oft in der Arbeitslosigkeit der Eltern begründet. Christian Lindner

Zur Bekämpfung von Kinderarmut sehe Lindner andere Ansätze: „Die Kinderarmut ist zudem oft in der Arbeitslosigkeit der Eltern begründet. Deshalb sind Sprachförderung und Integration der Eltern in den Arbeitsmarkt entscheidend, um die Chancen der Kinder zu verbessern.“ Bei der Armutsbekämpfung stoße die Umverteilung von Geld irgendwann an Grenzen, so der FDP-Vorsitzende.

Statt Kindergrundsicherung: Geld lieber für Handwerk, Mittelstand und Industrie

Als Prioritäten für den Haushalt 2024 nannte Lindner statt der Kindergrundsicherung „die Erneuerung der Infrastruktur aller Verkehrsträger, Digitalisierung des Staates, Ertüchtigung der Bundeswehr, Stärkung von Bildung und Forschung, Modernisierung von Handwerk, Mittelstand und Industrie“. Andere Projekte sollten als „wünschenswert, aber derzeit nicht realisierbar“ bezeichnet werden.

Zugleich warnte er jedoch auch vor zu hohen Erwartungen: „Man darf nie vergessen, dass es am Ende immer die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sind, die dafür aufkommen.“ Auch Rufe nach Steuererhöhungen wandte der Finanzminister ab. „Ich warne alle, die nach leichten Lösungen wie Steuererhöhungen suchen. Das wäre wirtschaftlich falsch.“

Kindergrundsicherung würde 12 Milliarden kosten

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) fordert die Einführung der Kindergrundsicherung. Diese soll ab 2025 verschiedene Leistungen bündeln: vom Kindergeld über den Kinderzuschlag bis hin zur finanziellen Unterstützung für Klassenfahrten und Freizeit. Viele Familien beantragen Leistungen bislang nicht – wegen Unkenntnis oder bürokratischer Hürden. Der Streit um das Vorhaben könnte auch bei der am Sonntag beginnenden zweitägigen Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg eine Rolle spielen. Paus geht von Kosten von 12 Milliarden Euro für das Projekt aus.

RND/vkoe mit dpa