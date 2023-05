Christian Lindner und der Vorhabenstau: viele Ankündigungen, wenig im Zeitplan

Berlin. In der Ampelkoalition hält bisher Karl Lauterbach die rote Laterne für Projekte, die angekündigt werden, dann aber entweder gar nicht oder nur sehr verspätet den Weg in die Gesetzgebung finden. So legte der Gesundheitsminister beispielsweise die Pflegereform so knapp vor, dass sie nun mit verkürzten Fristen durch das Parlament gepeitscht werden muss, damit gerade noch rechtzeitig ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts umgesetzt werden kann. Mittlerweile macht ihm allerdings ein Ministerkollege den unrühmlichen Platz streitig, der zwar bei öffentlichen Auftritten vor Tatendrang zu sprühen scheint, bei dem aber ein erheblicher Vorhabenstau entstanden ist: Finanzminister Christian Lindner. Mindestens vier Projekte des FDP-Politikers lassen weiter auf sich warten.

Der größte Brocken ist dabei der Haushaltsentwurf für 2024. Nach letzten Informationen aus dem Finanzministerium fehlen nach wie vor bis zu 20 Milliarden Euro, um die Schuldenbremse erneut einzuhalten. Lindner und seinem Staatssekretär Werner Gatzer (SPD) ist es bisher nicht gelungen, die Koalitionskollegen auf Kurs zu zwingen. Das eigentlich vorgesehene „Top-down“-Verfahren, bei dem bereits im Frühjahr mit einem sogenannten Eckwertebeschluss der erste Rahmen für den Etat abgesteckt wird, hatte Lindner abgesagt. Das war zwar gegen die Regeln, aber noch verschmerzbar.

Doch nun drängt die Zeit, denn spätestens am 21. Juni muss das Kabinett des Haushaltsentwurf beschließen, damit der Etat pünktlich zustande kommt. Lindner hat dem Vernehmen nach mehrfach durchblicken lassen, dass er auch ohne Haushaltsplan leben könne – was zumindest technisch stimmt: Dann darf im Rahmen einer vorläufigen Haushaltsführung kein zusätzliches Geld ausgegeben werden. Das würde der Koalition aber alle Gestaltungsspielräume rauben, was einer politischen Bankrotterklärung gleichkäme. Das kann auch Lindner nicht ernsthaft wollen.

Entlastung für die Wirtschaft

Nummer zwei auf der unerledigten To-do-Liste Lindners sind die der Wirtschaft versprochenen Entlastungen in Milliardenhöhe. So haben die Koalitionäre eine „Investitionsprämie für Klimaschutz und digitale Wirtschaftsgüter“ in Form einer steuerlichen „Superabschreibung“ versprochen. Lindner denkt aber auch an echte Zuschüsse für Investitionen und an die Senkung von Steuersätzen im Unternehmensbereich. Bis März sollten die Pläne vorliegen – bisher sind sie nicht bekannt.

Bis zum Frühjahr wollte der FDP-Chef auch die konkrete Ausgestaltung der Aktienrente – neuerdings als Generationenkapital bezeichnet – vorlegen. Dabei sollen nach den Vorstellungen Lindners jährlich 10 Milliarden Euro als Schulden aufgenommen und am Kapitalmarkt angelegt werden, um ab Mitte der 2030er-Jahre mit den Erträgen die gesetzliche Rentenversicherung zu unterstützen. Das Generationenkapital soll mit der von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) geplanten Rentenreform zusammengeführt werden, was aber offensichtlich bisher nicht geschehen ist.

Reform der Grunderwerbsteuer

Ein weiteres Vorhaben ist ebenfalls in der Versenkung verschwunden. Zufall oder nicht: Kurz vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen vor einem Jahr tauchte ein Eckpunktepapier aus Lindners Ministerium zur Reform der Grunderwerbsteuer auf. Danach sollten die Länder die Freiheit bekommen, beim Erwerb von Wohneigentum auf die Steuer komplett oder teilweise zu verzichten. An den Gesetzesplänen werde bereits gearbeitet, hieß es damals. Eine derartige Entlastung ist auch im Koalitionsvertrag vereinbart. Doch ein Jahr später gibt es noch immer keinen Gesetzentwurf.

Die für Finanzen zuständigen Abgeordneten der Ampelpartner, die sich immer wieder über die mangelnde Informationspolitik des Ministers beklagen, sind sauer über die Verzögerungen. „Er bekommt nichts so richtig auf die Reihe“, heißt es dort. Natürlich sei die Kombination aus Finanzminister und FDP-Chef ein „Hammerjob“, wird eingeräumt. Aber: „Langsam muss Lindner mal liefern.“