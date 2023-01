Lindner stellt Finanzministerium um

Mann (47) lag in einer Blutlache tot in seiner Wohnung

Die Polizei in Neumünster hat es mit einem eher ungewöhnlichen Todesfall zu tun: Am Sonntagmittag wurde ein Mann (47) in seiner Wohnung in Neumünster tot aufgefunden. Er lag in einer großen Blutlache. Die Polizei hat aber noch keine Hinweise auf ein Tötungsdelikt, es sieht nach einem Unglücksfall aus.