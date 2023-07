Die Grünen kritisieren Lindners neue Steuerpläne zu Unrecht

Berlin. Lange erging sich der sonst so präzise formulierende Finanzminister nur in Andeutungen, wenn es um seine Steuerpläne ging. Aber nachdem nun sein Haushaltsentwurf zumindest regierungsseitig in trockenen Tüchern ist, hat Christian Lindner die Katze aus dem Sack gelassen und erste Details des „Wachstumschancengesetzes“ vorgelegt.

Dabei hat er sich aus gutem Grund Zeit gelassen. Schließlich will er die Unternehmen um jährlich 6 Milliarden Euro entlasten und hat sich dafür im Etat bereits Geld reserviert. Das kommt natürlich bei den Grünen nicht gut an, die in der Koalition noch um jede Milliarde für die geplante Kindergrundsicherung kämpfen müssen.

Bei Standortvorteilen zurückgefallen

Dabei wäre es grundfalsch, beides gegeneinander ausspielen zu wollen. Lindner hat recht, wenn er Deutschland in Bezug auf die Steuerbelastung im weltweiten Vergleich als Hochsteuerland bezeichnet. Selbst wenn man nicht nur die nominalen Sätze, sondern die tatsächliche Steuerlast betrachtet, ist Deutschland kein günstiger Standort.

Und während man vor Jahren die hohe Belastung immer auch mit Standortfaktoren wie dem hervorragenden Fachkräfteangebot oder der gut ausgebauten Infrastruktur begründen konnte, ist Deutschland hier zurückgefallen.

Im Übrigen will Lindner das Geld auch nicht mit der Gießkanne verteilen, wie die Grünen fälschlicherweise behaupten, sondern er setzt Schwerpunkte bei Forschung und Entwicklung sowie dem Klimaschutz, wobei zumindest Letzteres bei einem FDP-Minister nun wahrlich nicht selbstverständlich ist. Auch mit Blick auf die Kindergrundsicherung gilt im Übrigen: Wenn die Wirtschaft lahmt und der Staat nicht genug Einnahmen hat, gibt es auch nichts zu verteilen.