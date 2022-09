﻿Christine Lambrecht: Eine Frau nimmt nochmal Anlauf

Warum die Rechtsextremen in Italien siegen könnten

In Italien hat die rechtsextreme Partei Fratelli d’Italia beste Chancen auf den Sieg bei der Parlamentswahl am Sonntag. Das deuten Umfragen an – und lösen nicht nur in Italien große Nervosität aus. Doch was steckt hinter dem Höhenflug der Postfaschisten?