Lambrechts Abschied von der Truppe: Wie wird ihr Großer Zapfenstreich ablaufen?

Offenbar ehemaliger IS-Sicherheitschef in den Niederlanden festgenommen

In den Niederlanden ist ein 37-Jähriger festgenommen worden, der früher Sicherheitschef der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gewesen sein soll. Er wird von der Staatsanwaltschaft der Kriegsverbrechen in Syrien verdächtigt. Der Syrer hatte 2019 in den Niederlanden Asyl beantragt.