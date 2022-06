Nach der Wahl der AfD-Parteichefs, Alice Weidel und Tino Chrupalla, hat die Parteispitze einen „Aufbruch“ angekündigt. Man wolle die Vergangenheit und den Streit hinter sich lassen, erklärte Chrupalla am Samstag, „die Ära Meuthen ist mit dem heutigen Tag auch beendet“.

Chrupalla und Weidel kündigen Neuanfang für AfD an

Riesa. Die frisch gewählten Parteichefs der AfD, Alice Weidel und Tino Chrupalla, haben einen Neuanfang für ihre Partei betont. Chrupalla sprach am Samstag in Riesa am Rande des Bundesparteitags der AfD von einem „Aufbruch“. Ziel sei es, die Vergangenheit und den Streit hinter sich zu lassen, sagte er nach seiner Bestätigung im Amt und der Wahl Weidels sowie ihrer drei Stellvertreter.

AfD wählt neuen Vorstand auf dem AfD-Parteitag Der Stellvertretende Vorsitzender der AfD-Bundestagsfraktion, Norbert Kleinwächter, erklärte bereits zum Anfang, dass er gegen Tino Chrupalla kandidieren werde. © Quelle: Reuters

„Die Ära Meuthen ist mit dem heutigen Tag auch beendet“, sagte er. Vertreter des eher gemäßigten Meuthen-Lagers – der Ex-Co-Chef Jörg Meuthen hatte im Januar die Partei verlassen – hatten zuletzt immer wieder scharfe Kritik an Chrupalla geübt, auch wegen verlorener Landtagswahlen.

Chrupalla und Weidel führen bereits gemeinsam die AfD-Bundestagsfraktion. Dieses Erfolgsmodell werde man „auf die Partei spiegeln“, sagte Weidel. Sie kritisierte die Arbeit des letzten Bundesvorstands, dem sie als Stellvertreterin angehört hatte: „Schlechter konnte man das alles gar nicht mehr machen“. Chrupalla sagte, „fortan haben wir die Partei der Mitte, und die repräsentieren wir hier in unserer Führung“.

