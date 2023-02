CIA-Chef Burns: Die nächsten sechs Monate sind kriegsentscheidend für die Ukraine

Laut Einschätzung des CIA-Direktors William Burns steht der Ukraine eine wichtige Zeit bevor. Wie er bei einer Veranstaltung in Washington sagte, seien die kommenden sechs Monate kriegsentscheidend.

CIA-Direktor William Burns schätzt die nächsten sechs Monate für den Ausgang des Kriegs in der Ukraine als entscheidend ein. Der Chef des US-Geheimdienstes fand diesbezüglich im Rahmen einer Veranstaltung der Georgetown University in Washington deutliche Worte: „Der Schlüssel wird in den nächsten sechs Monaten auf dem Schlachtfeld liegen.“

Zudem vertritt Burns den Standpunkt, Kremlchef Wladimir Putin wolle nicht ernsthaft verhandeln. „Wir müssen Putins Überheblichkeit erschüttern und ihm klarmachen, dass er nicht nur nicht in der Lage sein wird, in der Ukraine weiter vorzurücken, sondern dass er mit jedem Monat auch mehr und mehr Gefahr läuft, das Gebiet zu verlieren, das er der Ukraine bislang illegal entrissen hat“, so Burns.

Zudem appellierte der CIA-Direktor, die Ambitionen des chinesischen Präsidenten Xi Jinping gegenüber Taiwan nicht zu unterschätzen. Burns sprach die Vermutung aus, dass die schlechte Leistung des russischen Militärs und der russischen Waffensysteme in der Ukraine Xi Jinping wahrscheinlich überrascht und verunsichert hätten und er entsprechend versuche, aus diesen Erfahrungen Lehren zu ziehen.

Nach Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine waren im Westen Befürchtungen aufgekommen, China könne möglicherweise einen ähnlichen Schritt hinsichtlich der demokratischen Inselrepublik Taiwan in Betracht ziehen. Die Volksrepublik betrachtet Taiwan als Teil ihres Territoriums. Im vergangenen Februar hatten Russland und China eine „unbegrenzte“ Partnerschaft unterzeichnet.

RND/liz