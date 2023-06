Gewerkschaft der Polizei kritisiert Pechstein-Auftritt in Uniform

Berlin. Der Vorsitzende des Bezirks Bundespolizei bei der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Andreas Roßkopf, hat den Auftritt der Eisschnellläuferin und Bundespolizistin Claudia Pechstein beim Grundsatzkonvent der CDU am vergangenen Samstag kritisiert. „Ein Auftritt in Uniform bei politischen Veranstaltungen ist nicht in Ordnung, weil wir als Polizistinnen und Polizisten der Neutralitätspflicht unterliegen“, sagte Roßkopf dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Solche Auftritte seien deshalb grundsätzlich untersagt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Pechstein hatte bei dem CDU-Konvent am Samstag in Berlin eine Rede gehalten, in der sie zum einen eine bessere Förderung des Sports in Deutschland angemahnt hat, sich anschließend aber auch zu anderen Themen äußerte. „Ich bin selbst ja seit Jahrzehnten Bundespolizistin, als Polizeihauptmeisterin stehe ich mit meinen Kollegen im regen Austausch“, sagte Pechstein. Sie mahnte die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber an und brachte diese Personengruppe mit Kriminalität in öffentlichen Verkehrsmitteln in Verbindung.

Nach Rede in Polizeiuniform bei CDU: Pechstein in der Kritik Die Bundespolizei hat nach einer Rede von Eisschnellläuferin Pechstein in Polizeiuniform bei einem CDU-Konvent eine dienstrechtliche Prüfung eingeleitet. © Quelle: dpa

Claudia Pechstein sprach über Abschiebungen und Gender-Sternchen

„Hier für Verbesserung zu sorgen, sollte uns grundsätzlich hundertmal wichtiger sein, als darüber nachzudenken, ob wir ein Gender-Sternchen setzen, oder ob ein Konzert noch deutscher Liederabend heißen darf, oder ob es noch erlaubt ist, ein Zigeunerschnitzel zu bestellen“, sagte Pechstein und erntete Publikumsapplaus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Durch ihren Auftritt in Uniform hat Claudia Pechstein die Bundespolizei nach außen präsentiert. Deshalb kann in dem Zusammenhang der Eindruck entstehen, bei ihren Äußerungen handele es sich um Aussagen der Bundespolizei“, kritisierte Polizeigewerkschafter Roßkopf.

Pechstein bei der CDU – das war Populismus in Uniform Claudia Pechstein ist in Polizeiuniform bei der CDU aufgetreten. Damit hat sie Parteipolitik, Populismus und ihre Stellung als Polizistin vermischt. Das ist ein schwerer Fehler, der auch der Polizei keinen Gefallen tut, kommentiert Felix Huesmann. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Auch der SPD-Innenpolitiker und Kriminalpolizist Sebastian Fiedler kritisierte Pechsteins Rede und sieht einen klaren Verstoß gegen das beamtenrechtliche Neutralitäts- und Mäßigungsgebot, weil der Auftritt in Uniform eine dienstliche Eigenschaft nahelege. „Polizisten dürfen sich natürlich in einer Partei engagieren und Reden halten. Wichtig ist, Dienst und Privat gut zu trennen“, sagte der Bundestagsabgeordnete dem RND.

SPD-Innenexperte Fiedler kritisiert auch CDU-Chef Friedrich Merz

Fiedler kritisierte auch die Aussagen der Profisportlerin und Polizistin. „Die Passagen aus der Rede Claudia Pechsteins höre ich so sonst eher bei der AfD“, sagte er. „Ich halte es für außerordentlich verstörend, dass Friedrich Merz angesichts dieses Auftritts kein Problembewusstsein hat. Beamtengrundsätze wie Neutralitäts- und Mäßigungsgebot sind für den CDU-Vorsitzenden offenbar nicht so wichtig“, sagte Fiedler. Merz hatte den Auftritt am Sonntag als „brillant“ bezeichnet und sich dabei auf Pechsteins Äußerungen zum Vereins- und Breitensport bezogen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Bundesinnenministerium wollte sich am Montag nicht näher zu dem Auftritt Pechsteins äußern. Die Bundespolizei habe unverzüglich eine dienstrechtliche Prüfung eingeleitet und das Ministerium rechne mit einer baldigen Klärung, sagte eine Sprecherin.

Die mehrfache Olympiasiegerin und Polizistin Pechstein hatte Kritik an ihrem Auftritt am Montag in der „Bild“-Zeitung zurückgewiesen. „Ein ausdrückliches Verbot des Uniformtragens auf Parteiveranstaltungen besteht nicht“, sagte Pechstein. Es sei ihr eine Ehre, die Uniform zu tragen und sie würde dies auch wieder tun. Sie habe den Auftritt in Uniform im Vorfeld sowohl mit einem Gewerkschaftsvertreter der Bundespolizei als auch mit einem Vorgesetzten besprochen. „Mir ist nicht bekannt, ob Frau Pechstein vor ihrem Auftritt mit einem Kollegen aus der GdP gesprochen hat“, sagte Polizeigewerkschafter Andreas Roßkopf dem RND dazu. „Mit mir als Vorsitzender des GdP-Bezirks Bundespolizei hat sie nicht gesprochen“, stellte er klar. Pechstein ist Mitglied der GdP.