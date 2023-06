﻿Pechstein bei der CDU – das war Populismus in Uniform

Mitspracherecht für Ureinwohner

Australiens Ureinwohner sollen mehr Mitspracherecht im Parlament erhalten. Diese „indigene Stimme“ soll auch in der Verfassung des Landes verankert werden. Um diese anzupassen, müssen die Australier per Referendum abstimmen. Für letzteres ebnete das Parlament in Canberra am Montag nun den Weg.