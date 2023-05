Claus Kleber über Putins Atomdrohung: „Nur Abschreckung sichert den Frieden“

Berlin. Claus Kleber, 1955 im schwäbischen Reutlingen geboren, war von 2003 bis 2021 Gesicht und seit 2009 auch Leiter des „heute-journals“ im ZDF, dessen Leiter er bis 2009 war. Zuvor war der promovierte Jurist bis 1992 Radiokorrespondent, wechselte dann zum Fernsehen und leitete unter anderem die ARD-Studios in Washington und London. Parallel zu und nach seiner Zeit beim „heute journal“ reiste er für große ZDF-Dokumentationen um die Welt, berichtete unter anderem aus Arabien, Indien, Afghanistan, und dem Silicon Valley. Er schrieb zwei Bestseller.

Herr Kleber, um zu dokumentieren, wie die Welt auf Wladimir Putins Atomwaffendrohungen reagiert, haben Sie Manöver, Stützpunkte und Entscheidungszentren besucht und mit Soldaten, Militärstrategen und Experten gesprochen. Haben Sie da Angst gerochen?

Ja, echte Befürchtungen zumindest. Als meine Kollegin Angela Andersen und ich 2009 unseren Dreiteiler über „Die Bombe“ produziert haben, waren wir auf der ganzen Welt unterwegs, in Iran, in Israel, in Russland, in Amerika, sogar in Brasilien, und damals hatten wir wirklich das Gefühl, wir produzieren so etwas wie den Abgesang auf die Atombombe.

Barack Obama rief in Prag das Ziel einer atomwaffenfreien Welt aus, sogar Putin konnte sich vorstellen mitzumachen. Und jetzt ist die Angst plötzlich wieder da – noch dazu in einer viel komplizierteren Welt.

Sie haben an Orten gedreht, wo zuvor niemand filmen durfte, zum Beispiel beim Taktischen Luftwaffengeschwader der Bundeswehr in der Eifel. Aber Sie haben auch in Kiew mit ganz normalen Ukrainern gesprochen. Erstaunlicherweise schien unter denen die Sorge vor der Atombombe am geringsten.

Ja, das war ein Schlüsselerlebnis: Wir sprachen in einer Kiewer Kellerbar mit drei Studenten, zugleich Soldaten, und zwei jungen Frauen über den Krieg, und ich merkte, Putins Atomdrohungen sind für die Menschen dort gar nicht so ein Riesenthema.

Warum nicht?

Einer der jungen Reserveoffiziere sagte mir: „Um mich zu töten, reicht eine Kugel. Wir haben den Krieg schon, es sind schon Kugeln in meine Richtung geflogen. Atombomben machen auch nicht mehr, als mich umzubringen.“ Ich sagte, Atomwaffen seien doch eine viel massivere Art, Krieg zu führen. Er sagte: „Wenn du stirbst, zählst du nicht die anderen Toten.“

Da wurde mir klar: Während wir debattieren, ob und wann man mit Russland verhandelt, leben die Ukrainer auf einem anderen Planeten: Für sie ist nukleare Gefahr nur eine Verstärkung dessen, womit sie bereits täglich umgehen. Wir im „sicheren Westen“ fürchten uns vor ihr mehr, weil der Krieg uns erst dadurch selbst betrifft.

Sie waren in Kiew auch dabei, wie Schulkinder für Fliegeralarm üben, auch für nukleare Angriffe. Eine Mutter sagt, beim Packen des Notfallsets für die Schule wurde ihr klar, dass das für den Fall sein kann, in dem sie ihr Kind nicht wiedersieht. Waren das Momente, in denen die Bedrohung Sie auch emotional erreicht hat?

Ja, das war in Kiew am stärksten. Aber auch der Besuch beim Bombergeschwader in Büchel in der Eifel war bedrückend: Das sind die Piloten, die im Notfall amerikanische Atomwaffen nach Russland bringen und abwerfen müssen. Gerade bekommen sie moderne US-Bomben mit der Zerstörungskraft von zehnmal Hiroshima.

Wir waren die Ersten, die mit dem Kommodore des Geschwaders darüber sprechen durften, und wir spürten, dass auch für einen Offizier die lange nur abstrakte Abschreckung nun real wird: Was ruht auf den Schultern seiner jungen Piloten, die im Zweifel den Auftrag bekommen, irgendwo in Russland die Bombe abzuwerfen? Er hat sehr offen erzählt, wie das seine Leute beschäftigt.

Gerade in Deutschland kritisieren viele, bereits die vielen Spekulationen über die russische Bedrohung spiele den Kriegstreibern auf beiden Seiten in die Hände. Hatten Sie keine Sorge, mit Ihrem Film Angstmache zu betreiben?

Als Journalist in einer freiheitlichen Gesellschaft halte ich mich an Ingeborg Bachmann: Die Wahrheit ist immer zumutbar. Bei diesem Thema bleibt uns nichts übrig, als die Lage zu beschreiben, ohne sie zu dramatisieren. Als ich im Gespräch mit Oliver Thränert, dem wohl besten deutschsprachigen Experten für diese Fragen, seufzte, jetzt fielen wir zurück in den Kalten Krieg, widersprach er: „Heute ist es viel komplizierter!“

Da wurde mir klar: Aufklärung ist nötig, denn wir müssen alle gemeinsam Entscheidungen treffen. Ich glaube, nur Abschreckung sichert den Frieden – und damit sie wirkt, ist eine gewisse Furchtlosigkeit in der Gesellschaft erforderlich. Um sie zu erlangen, müssen die Menschen umfassend informiert sein.

Komplizierter als im Kalten Krieg ist es wegen China als dritter Großmacht. Sie gehen der Frage nach, ob die USA Provokationen an zwei Fronten im Griff behalten könnten. Hofft Putin auf die Überforderung der USA, sodass deshalb das „Gleichgewicht des Schreckens“ nicht mehr wirkt?

Die Lage ist wesentlich unberechenbarer als früher. Die USA balancieren viel mehr Faktoren gleichzeitig. Wären sie durch einen militärischen Konflikt um Taiwan abgelenkt, könnte Putin das im Baltikum ausnutzen. Militärisch ist Russland den Balten nach wie vor überlegen.

Wenn Putin dort Gebiete konventionell erobert und dem Westen dann sagt, diesen Gebietsgewinn verteidige ich notfalls mit taktischen Atomwaffen: Ist es den Amerikanern ein Risiko für Boston und Chicago wert, Riga und Vilnius zu schützen? Das würde die westliche Allianz auf den Härtetest stellen, den ich mir gar nicht vorstellen mag.