„Geschichte wiederholt sich?“: Hitler-Putin-Graffiti sorgt für Diskussionen

Ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine oder eine Relativierung der Nazi-Verbrechen? In Coburg sorgt das Graffiti eines stadtbekannten Künstlers seit Wochen für Aufregung. Dem Sprayer brachte sein Werk zwischenzeitlich sogar Polizeiermittlungen ein.

Ganz neu ist die Idee nicht: Auf der sogenannten John-Lennon-Mauer in Prag hatte schon im vergangenen Jahr ein Unbekannter den russischen Präsidenten Wladimir Putin angesichts des Kriegs in der Ukraine als Adolf Hitler dargestellt.

Coburg. In Coburg sorgt seit Wochen ein Graffiti für Aufregung. Der Urheber, ein stadtbekannter Künstler, wollte mit seinem Werk nach eigener Aussage ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine setzen. Doch das Wandbild, auf dem Adolf Hitler und Wladimir Putin zu sehen sind, erntet neben Zustimmung auch reichlich Kritik. Sogar die Polizei ermittelte. Jetzt hat der Grünen-Abgeordnete Johannes Wagner der Debatte auf Twitter neuen Schwung verliehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Facebook, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Das viel kritisierte Wandbild an einer Unterführung in Coburg zeigt Adolf Hitler. Oder Wladimir Putin. Wer zu sehen ist, hängt von der Blickrichtung ab. Darüber ist die Aufschrift „Geschichte wiederholt sich?“ zu lesen - Teile des Satzes sind in Spiegelschrift aufgemalt. Der Urheber des im Oktober 2022 entstandenen Bildes ist der stadtbekannte Künstler und Sprayer Alex Reuther. In einem Gespräch mit der Zeitung „Neue Presse Coburg“ berichtete dieser, dass das Thema schon „lange in ihm gegärt habe“. „Die Leute sollen sich einen Kopf machen und wir alle aus der Geschichte lernen“, sagt er. Zwar habe es Kritik gegeben, dass er besser Stalin als Hitler hätte nehmen sollen, doch Reuthers hatte für seine Wahl wohl auch praktische Gründe: „Wer weiß überhaupt noch, wie der aussieht. Und Hitler liegt uns einfach näher als der russische Diktator.“

+++ Alle wichtigen News und Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine lesen Sie in unserem Liveblog. +++

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die öffentliche Debatte um das Wandbild brachte dem Künstler sogar Polizeiermittlungen wegen „Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen“ ein, die aber im Dezember eingestellt wurden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Facebook, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Zwischenzeitlich wurde das Graffiti mehrmals übermalt, jedes Mal setzte es Reuthers wieder instand und nahm es auf seiner Facebook-Seite mit Humor: „Geschichts-Verlust durch Gesichts-Verlust?“, schrieb der Sprayer dort.

Neuer Schwung in der Debatte

Aktuell schien sich die Diskussion um das Bild etwas beruhigt zu haben. Doch ein Twitter-Post des Bundestagsabgeordneten Johannes Wagner (Die Grünen) brachte neuen Schwung in die Debatte. Wagner postete auf Twitter ein Bild des Graffiti und schrieb dazu: „Bei mir in Coburg sorgt ein Graffito in der letzten Zeit für viel Aufregung. Bei all der Brutalität, mit der Putin diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führt bin ich mir nicht sicher, wie sinnvoll dieser Vergleich ist. Habt ihr eine Meinung dazu?“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Eine Meinung dazu hatten die Twitter-User tatsächlich: „Putin hat keinen Holocaust hinter sich, aber es gibt in der Art der Vorgehensweise und Argumentation doch einige Parallelen“, schreibt so einer der Nutzer. „Der Vergleich liegt ja irgendwo nahe. Und er regt zum Diskutieren an. Insofern schon Ziel erreicht. Inwieweit da eine Holocaust-Relativierung mitschwingt, kann ich nicht beurteilen... Mir persönlich „gefällt“ es“, erklärt ein anderer.

Vergleich statt Gleichsetzung

Experten warnen unterdessen vor allem davor, Hitler mit Putin gleichzusetzen. Der Historiker Heinrich August Winkler befürchtet dabei eine Relativierung der Nazi-Verbrechen und des Holocausts. Putin sei ein radikaler Nationalist, der den territorialen Bestand und den Einflussbereich der untergegangenen Sowjetunion so weit wie möglich wieder herstellen wolle, so Winkler. Der russische Präsident wolle allerdings nicht die Juden ausrotten und scheine auch nicht ganz Europa erobern zu wollen.

Gleichzeitig sah der Experte bereits im vergangenen Jahr „frappierende Parallelen“ zwischen Hitlers „Anschluss“ Österreichs, der Angliederung des Sudetenlands und der „Zerschlagung der Rest-Tschechei“ einerseits und der Annexion der Krim, der Abtrennung erheblicher Gebiete des Donbass und dem jetzigen Angriffskrieg auf die Ukraine andererseits. „Die Analogie des Vorgehens ist schlagend“, schrieb Winkler in einem Beitrag für die „Zeit“ mit dem Titel „Was Putin mit Hitler verbindet“. „Vergleichen heißt nicht gleichsetzen“, so der Historiker.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/ag, mit Agenturmaterial