﻿Schwesig will Geflüchtetenunterkunft in Upahl verkleinern – Forderung stößt bei CDU auf Ärger

MV-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat sich in die Diskussion um die Flüchtlingsunterkunft in Upahl eingeschaltet. Die Kapazität von 400 Plätzen solle deutlich reduziert werden. CDU-Landrat Tino Schomann reagiert empört, Upahls Bürgermeister hingegen begrüßt die neue Debatte.

Tino Schomann (CDU), Landrat in Nordwestmecklenburg, äußert sich zur Kritik von Manuela Schwesig (SPD) an der geplanten Unterkunft für Geflüchtete in Upahl. (Archivfoto)

Upahl. Überraschende Wende im Streit um die im Bau befindliche Flüchtlingsunterkunft in Upahl. Nachdem am Mittwochabend der Kreistag auf einer Sondersitzung sämtliche Anträge in Bezug auf das Containerdorf im Gewerbegebiet abgelehnt hatte, meldete sich am Donnerstagmorgen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) zu Wort. In einem Interview im Deutschlandfunk erklärte sie, dass die Kapazität von 400 Geflüchteten dort heruntergefahren werden solle. Das habe sie Landrat Tino Schomann (CDU) telefonisch mitgeteilt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hintergrund sind die Kritiken der Anwohner. Am Mittwoch hatten bis zu 550 Demonstranten vor dem Kreistagsgebäude in Grevesmühlen gegen die Pläne in Upahl protestiert. Sie fürchten um die Sicherheit in der 500 Einwohner zählenden Gemeinde. Eine Integration in dem Containerdorf, so ein Argument, sei unmöglich.

Telefonat am Montag zwischen Schwesig und Schomann

Wie inzwischen bekannt wurde, hatte Schwesig am Montag mit Nordwestmecklenburgs Landrat Schomann telefoniert. Laut Schomann habe die Ministerpräsidentin dabei erklärt, dass die geplante Unterkunft in Upahl zu groß sei, er möge die Planungen überdenken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das, so der Landrat, würde er gern tun. Aber: „Wenn Sie mich also auffordern, die Pläne für Upahl vom Tisch zu nehmen, würde ich mich freuen, wenn Sie mir Vorschläge unterbreiten könnten, wie ich die durch das Land MV zugewiesenen Flüchtlinge/Asylbewerber sonst unterbringen soll“, so Schomann in einer Mail an die Ministerpräsidentin, die er inzwischen öffentlich gemacht hat.

Er erklärte, die geplante Lösung sei der Not geschuldet. Seinem Landkreis seien nach Prognosen von Bund und Land wöchentlich 20 bis 30 Flüchtlinge angekündigt. Man brauche Zeit, um dauerhafte Gemeinschaftsunterkünfte für diese Menschen zu errichten. Die Containerunterbringung in Upahl könne diese Zeit schaffen, das habe ihm das Innenministerium bestätigt.

Außerdem fehle es an Betreuungs- und Wachpersonal, um mehrere kleinere Unterkünfte zu betreiben. Der Wohnungsleerstand in der Region belaufe sich auf zwei Prozent. Geeignete Bundes- und Landesimmobilien stünden in der Region nicht zur Verfügung. Ein Vorschlag zur Anmietung eines Hotels mit 350 Plätzen in Gägelow bei Wismar hätte auch auf dem Tisch gelegen.

Schwesigs Interview sorgt für Missstimmung in Kreisverwaltung

Dass Manuela Schwesig die Forderung in Sachen Upahl jetzt in einem Interview öffentlich gemacht hat, sorgt bei Schomann und in der Kreisverwaltung Nordwestmecklenburg für reichlich Missstimmung. Mit ihren Aussagen falle sie ihrem eigenen Innenministerium in den Rücken, so Schomann. Denn ihr Innenministerium habe Upahl schließlich genehmigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Vor allem fällt sie aber den Kreistagsmitgliedern der unterstützenden Fraktionen im Kreistag Nordwestmecklenburg in den Rücken, die es sich nicht leichtgemacht haben, diese schwere Entscheidung für den zeitweisen Standort Upahl mitzutragen. Die Alternative wäre die Belegung einer Sporthalle nach der anderen.“

Schomann: Schwesig lenkt von eigenen Problemen ab

Mit dem Interview lenke Schwesig von der Verantwortung der eigenen Landesregierung ab. „Und sie spielt denjenigen in die Hände, die die Aufnahme von Asylbewerber aktuell landauf und landab für ihre Zwecke instrumentalisieren. Ich bitte nochmals die Ministerpräsidentin, die Lage der Kommunen an die Bundesregierung zu spiegeln. Die Landes- und die Bundesregierung müssen die Kommunen in die Lage versetzen, die ihnen gestellten Aufgaben auch erfüllen zu können. Ich erwarte kein ‚Ping-Pong-Spiel‘, sondern pragmatische und konstruktive Lösungen, die auch der aktuellen Krise gerecht werden. “

Telekom lädt Mann von Bewerbungsgespräch aus - weil er aus Syrien stammt Rami Alsurie ist deutscher Staatsbürger, so steht es in seinem Ausweis. Doch sein Geburtsland Syrien war kürzlich Grund für eine Ausladung von einem Bewerbungsgespräch bei der Telekom. Monteure dürften nicht die Staatsbürgerschaft gewisser Länder haben. Alsurie geht dagegen vor. Jetzt mit RND+ lesen

Upahls Bürgermeister sieht „Bewegung in der Sache“

Die Aussage von Manuela Schwesig sieht Upahls Bürgermeister Steve Springer dagegen positiv. „Es ist zumindest Bewegung in der Sache.“ Ob am Ende tatsächlich die Kapazitäten verändert werden, ist aktuell noch unklar. „Aber aus meiner Sicht bin ich froh darüber, dass einige Leute wach geworden sind und so vielleicht etwas Druck vom Kessel genommen wird.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine mögliche Lösung, um die Kapazitäten in Upahl zu reduzieren, sieht Springer für den Fall, wenn das Land die Sammelunterkünfte wieder öffnet. „Damit könnten dann die Turnhallen entlastet werden.“

Auch Schomann betonte, es seien nicht die Landräte und Kreistage für die aktuelle Situation verantwortlich. Das Land selbst könne für eine zeitweise Entlastung sorgen, indem es seine Kapazitäten in den Erstaufnahmeeinrichtung des Landes erhöhe. „Im Vergleich zu 2015/2016 fehlen über 3000 Plätze in den Einrichtungen des Landes“, so Schomann. Das Land lehnt bisher eine Aufstockung seiner Erstaufnahme-Kapazitäten ab.

Dieser Artikel ist zuerst in der „Ostsee-Zeitung“ erschienen.