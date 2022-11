„Es gibt eine Einigung bei Loss and Damage“, verkündete die maledivische Umweltministerin Aminath Shauna am Samstag auf der Weltklimakonferenz. Gemeint sind damit Ausgleichszahlungen, mit denen ärmere Länder für Folgen des Klimawandels entschädigt werden sollen. Doch noch müssen alle Teilnehmer zustimmen.

© Quelle: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

COP27: Maledivische Ministerin kündigt Einigung bei Ausgleichszahlungen für Klimaschäden an

„Loss and Damage“

Scharm el Scheich. Bei einem der heikelsten Streitpunkte der Klimakonferenz in Scharm el Scheich scheint sich doch noch eine Einigung anzubahnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unterhändler hätten sich am Samstag auf die Schaffung eines Entschädigungsfonds für Klimaschäden für arme Länder geeinigt, sagte die maledivische Umweltministerin Aminath Shauna der Nachrichtenagentur AP. Dieser Vereinbarung müssten bei einem Votum im Laufe des Tages noch alle Teilnehmer zustimmen.

Klima-Check Erhalten Sie die wichtigsten News und Hintergründe rund um den Klimawandel – jeden Freitag neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

„Es gibt eine Einigung bei Loss and Damage“, sagte die Ministerin der AP. So wird im UN-Jargon das Konzept der Ausgleichszahlungen genannt, mit denen ärmere Länder für Folgen des Klimawandels entschädigt werden sollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wird auch China für Klimaschäden zahlen?

Zahlen sollen dafür die Hauptverursacher von Schadstoffemissionen, also vor allem die Industriestaaten. Umstritten war aber in Scharm el Scheich unter anderem, ob China als weltweit größter CO2-Emittent ebenfalls zur Kasse gebeten wird. Es sieht sich selbst historisch nicht in der gleichen Schuld.

In einem von der ägyptischen Konferenzleitung vorgelegten Entwurf für eine Vereinbarung zum Ausgleichsfonds hieß es, die Industriestaaten sollten dazu „gedrängt“ werden, dort einzuzahlen. Auch internationale Finanzinstitutionen sowie private Geldgeber sollen dazu beitragen.

RND/AP