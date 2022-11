Mehr als 500 Euro pro Nacht: Deutsche NGO klagen über horrende Hotelkosten

Nichtregierungsorganisationen wird die Mitarbeit an der UN-Klimakonferenz COP27 in Ägypten nicht nur politisch erschwert. Sie müssen sich auch mit überraschend saftigen Preisaufschlägen bei den Übernachtungen herumschlagen. Betroffen sind auch deutsche NGO, besonders aber Teilnehmende aus dem globalen Süden.

Schild am Haupteingang zu den Tagungen der UN‑Klimakonferenz COP27 im ägyptischen Scharm el Scheich.

UN‑Klimakonferenz in Ägypten

Berlin. Die Weltklimakonferenz im ägyptischen Scharm el Scheich stand von Beginn an unter keinem guten Stern. Die Urlauberhochburg mit riesigen Hotelanlagen und und langen Flaniermeilen am Rande der Sinaiwüste ist für viele der 45.000 Delegierten schon äußerlich ein befremdlicher Ort. Es sind jedoch vor allem die politischen Restriktionen im Polizeistaat, die vielen Teilnehmenden der COP27 die Arbeit erheblich erschweren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Während des Stelldicheins der Staats- und Regierungschefs im Badeparadies werden schätzungsweise 60.000 politische Gefangene – darunter auch Klima- und Umweltschützer – in ägyptischen Gefängnissen festgehalten. Besonders dramatisch ist der Fall des Demokratieaktivisten Alaa Abdel Fattah. Der Blogger, der in der Revolution 2011 in Ägypten zu den Führungsfiguren zählte, befindet sich aktuell bereits seit längerer Zeit im Hungerstreik.

Für Proteste und kritische Stimmen haben die Gastgeber überhaupt kein Verständnis. Dafür gibt es in Scharm el Scheich eine – verwaiste – Zone am äußersten Rand des Tagungszentrums. Protestiert werden darf hier nur zwischen 10 und 17 Uhr – und nur mit Anmeldung 36 Stunden vorher.

Erste Analyse zur Weltklimakonferenz: Deutschland mit schwerem Gepäck in Ägypten Werden es mehr als nur leere Worte sein? RND-Redakteur Maximilian Arnhold sieht die Klimaversprechen des Bundeskanzlers auf der COP27 zwiegespalten. © Quelle: RND

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Willkürliche Überwachung bei der Klimakonferenz

„Von willkürlichen Inhaftierungen über Überwachung bis hin zu weiteren Hürden für Klima- und Menschenrechtsaktivisten – all dies geschieht hier im Kontext der COP“, berichtet Christoph Bals, Politischer Geschäftsführer der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch. „Aber die Achtung der Menschenrechte und eine lebendige Zivilgesellschaft sind Grundlage für Demokratie, Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit.“

Germanwatch und andere Nichtregierungsorganisationen (NGO) erlebten jedoch auch an unerwarteter Stelle böse Überraschungen. Einige Teilnehmer und Teilnehmerinnen berichten über Videoüberwachung in Taxis und Durchsuchungen, so Bals. Zudem gebe es konkrete Hinweise, dass die offizielle COP27-App des Gastgebers Ägypten aufgrund weitreichender Zugriffsrechte auf Nutzerdaten missbraucht werden könnte, um die Handys zu überwachen.

Klima-Check Erhalten Sie den Newsletter mit den wichtigsten News und Hintergründen rund um den Klimawandel – jeden Freitag neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Die Vertreterin des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu), Carla Freund, berichtete dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) zudem von horrenden Zuschlägen, die Monate im voraus gebuchte Hotels plötzlich vor Ort beim Check-in erheben würden. „Sie verlangen plötzlich zusätzlich bis zu 600 Euro mehr – pro Nacht. Alles cash, ohne Rechnung und sofort. Sonst gibt es kein Zimmer.“

Klimakonferenz in Ägypten: Organisationen „übernachten auf der Straße“

Die Germanwatch-Delegation bestätigt diese Angaben. Hier erlebten Teilnehmende plötzliche Stornierungen ihrer Buchungen und ebenfalls geforderte „Aufpreise“. Aus den Hotels sei zu hören gewesen, dies wäre von staatlichen Stellen vorgegeben worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nabu-Bereichsleiter Sebastian Scholz spricht von einer massiven Behinderung. Die finanziellen Forderungen der Hotels sowie der Umgang damit hätten dazu geführt, dass NGO wie der Nabu sich bislang kaum inhaltlich an der COP27 hätten beteiligen können. Vor allem aber für Organisationen aus dem globalen Süden seien diese Hürden unüberwindbar. „Sie übernachten auf der Straße.“

Aktivisten fürchten sich

Der nigerianische Klimaaktivist Olumide Idowu schreibt auf Twitter: „Die Leute sind jetzt gestrandet, schlafen auf der Straße, im Busbahnhof. Was ist das für eine Gemeinheit.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Menschenrechtsaktivistin Audrey Lenga berichtet, ebenfalls auf Twitter: „Viele Menschen teilen sich ihre Zimmer, um die Sicherheit der Aktivisten zu gewährleisten.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Der Organisation Watching the Hawks schreibt von obdachlosen Jugendlichen während der COP27: „Afrikanische Delegierte sind gezwungen, während der #COP27 auf der Straße zu schlafen, weil die ägyptische Regierung Hotels und Buchungsportale dazu ermutigt, Reservierungen ohne oder mit nur kurzer Vorankündigung zu stornieren.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Die Nabu-Delegierte Carla Freund schätzt ein, dass sich bei ohnehin gefährdeten Teilnehmern und Teilnehmerinnen das Unsicherheitsgefühl steigere. „Statt uns auf die Verhandlungen konzentrieren zu können, müssen wir uns täglich mit der Problematik auseinandersetzen, am Abend kein Zimmer mehr zu haben. In der Nacht in einer fremden Stadt, die schon weitgehend ausgebucht ist, eine Alternative zu finden, ist natürlich nicht einfach bis unmöglich.“