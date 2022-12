Regierungsflüge zum Weltklimagipfel verursachten 308 Millionen Tonnen CO2

Merz über iranische Flüchtlinge: „Selbstverständlich“ aufnehmen und Schutz geben

In der Sendung „Maybrit Illner Spezial“ äußert sich CDU-Chef Friedrich Merz zum Umgang mit iranischen Flüchtlingen. Deutschland stehe in der Verantwortung, solche Menschen aufzunehmen und ihnen Schutz zu geben, so der Politiker.